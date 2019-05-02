Рианна выпустила новую капсульную коллекцию нижнего белья



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Рианна instagram.com/badgalriri

31-летняя Рианна не привыкла терять времени даром

Певица Рианна представила новую коллекцию нижнего белья своего бренда Savage x Fenty.

Выход линейки звезда анонсировала в Instagram. В кадре она позирует в атласном бра без бретелей яркого винного оттенка. «Не спите! оставьте будильнике, сестры. Все случится в полночь», — прокомментировала она пост.

В новую коллекцию исполнительницы вошли комплекты из атласа однотонных цветов и одна модель с цветочными принтами.

Джерело: graziamagazine.ru