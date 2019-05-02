Рианна выпустила новую капсульную коллекцию нижнего белья
-
Розсилка
Рианна
instagram.com/badgalriri
31-летняя Рианна не привыкла терять времени даромПевица Рианна представила новую коллекцию нижнего белья своего бренда Savage x Fenty.
Выход линейки звезда анонсировала в Instagram. В кадре она позирует в атласном бра без бретелей яркого винного оттенка. «Не спите! оставьте будильнике, сестры. Все случится в полночь», — прокомментировала она пост.
instagram.com/badgalriri
В новую коллекцию исполнительницы вошли комплекты из атласа однотонных цветов и одна модель с цветочными принтами.
Джерело: graziamagazine.ru