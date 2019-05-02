  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Рианна выпустила новую капсульную коллекцию нижнего белья

    • Розсилка
    Рианна - Рианна выпустила новую капсульную коллекцию нижнего белья
    Рианна
    instagram.com/badgalriri

    31-летняя Рианна не привыкла терять времени даром

     Певица Рианна представила новую коллекцию нижнего белья своего бренда Savage x Fenty.

    Выход линейки звезда анонсировала в Instagram. В кадре она позирует в атласном бра без бретелей яркого винного оттенка. «Не спите! оставьте будильнике, сестры. Все случится в полночь», — прокомментировала она пост.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Рианна выпустила новую капсульную коллекцию нижнего белья
    Рианна выпустила новую капсульную коллекцию нижнего белья
    Рианна выпустила новую капсульную коллекцию нижнего белья
    instagram.com/badgalriri

    В новую коллекцию исполнительницы вошли комплекты из атласа однотонных цветов и одна модель с цветочными принтами.

    Джерело: graziamagazine.ru

    Читайте також
    знаменитости мода и красота певица
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ