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    Жизнь

    Марго Робби скопировала образ Керри из «Секса в большом городе»

    • Розсилка
    Марго Робби скопировала образ Керри из «Секса в большом городе»

    28-летняя актриса предстала перед фанатами в необычном образе

    Марго Робби сейчас находится в Нью-Йорке. Здесь она занимается продвижением фильма со своим участием «Страна грез» (Dreamland).

    На одном из промо-мероприятий репортеры встретили девушку в весьма необычном образе. В этот день Марго была одета в классическом стиле — она выбрала черную водолазку и темно-синие брюки-клеш. Особое внимание Марго уделила бьюти-образу — актриса примерила прическу в стиле Керри из сериала «Секс в большом городе».


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    Марго Робби, фото: Legion Media

    Сейчас Марго Робби снимается в одной из самых ожидаемых картин года — «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино. В фильме австралийская красавица играет популярную в семидесятых модель Шэрон Тейт. На одной площадке Марго Робби составили компанию Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Аль Пачино и других именитые актеры. В России картина выйдет на большие экраны 8 августа.

    Джерело: graziamagazine.ru

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