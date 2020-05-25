11-летний сын Тины Кароль покорил Говерлу
Певица показала юзерам, как отдыхает с Вениамином в горах
Популярная украинская певица Тина Кароль решила провести выходные с пользой и вместе с сыном отправилась в горы.
Так, артистка показала, как покорила Говерлу вместе с 11-летним Вениамином. Фотографиями и видео из путешествия артистка поделилась с юзерами в своих Instagram-сторис.
Кроме того, прямо с вершины горы Кароль записала видеообращение, где призвала пользователей отвлекаться от стресса и карантина.
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«Привет всем с Говерлы. Хочу всех поздравить с наступающим днем ребенка. Приходите сюда, скидывайте свой стресс от карантина, от домашней школы и пусть ваш глаз насолодить прекрасная природа Карпат. Я в восторге. Мы каждый день чувствуем прилив эмоций и радости», - написала певица.
В ответ фанаты Кароль также признались, что обожаю путешествовать Карпатами и засыпали звезду комплиментами.
«Это сложно, но оно того стоит! Вид там невероятный», «Вдохновляете», «Тина, Веня очень похож на вашего мужа», «Хорошенькие», «Милая и такая хрупкая», – писали поклонники под видео.