11-летний сын Тины Кароль покорил Говерлу



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Певица Тина Кароль с сыном Вениамином

Певица показала юзерам, как отдыхает с Вениамином в горах

Популярная украинская певица Тина Кароль решила провести выходные с пользой и вместе с сыном отправилась в горы.

Так, артистка показала, как покорила Говерлу вместе с 11-летним Вениамином. Фотографиями и видео из путешествия артистка поделилась с юзерами в своих Instagram-сторис.

Кроме того, прямо с вершины горы Кароль записала видеообращение, где призвала пользователей отвлекаться от стресса и карантина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль ФанТина (@tinakarol_fantina) 23 Май 2020 в 6:14 PDT

«Привет всем с Говерлы. Хочу всех поздравить с наступающим днем ребенка. Приходите сюда, скидывайте свой стресс от карантина, от домашней школы и пусть ваш глаз насолодить прекрасная природа Карпат. Я в восторге. Мы каждый день чувствуем прилив эмоций и радости», - написала певица.

В ответ фанаты Кароль также признались, что обожаю путешествовать Карпатами и засыпали звезду комплиментами.

«Это сложно, но оно того стоит! Вид там невероятный», «Вдохновляете», «Тина, Веня очень похож на вашего мужа», «Хорошенькие», «Милая и такая хрупкая», – писали поклонники под видео.

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