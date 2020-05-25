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    Шоу-биз

    Еще одна операция? Сестра Кардашьян кардинально изменилась во время карантина

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    Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян-Уэст Хлоя - Еще одна операция? Сестра Кардашьян кардинально изменилась во время карантина
    Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян-Уэст Хлоя
    Фото: @khloekardashian

    Многие фанаты не узнали на фото звезду

    Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян-Уэст Хлоя показала свой кардинально новый образ. Серия снимков была опубликована в ее Instagram-аккаунте.

    Кардашьян сменила цвет волос на золотисто-каштановый, сбросила вес и загорела.

    Многие фанаты не узнали на фото Хлою и в комментариях выразили свое удивление такому преображению знаменитости во время пандемии.

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    Еще одна операция? Сестра Кардашьян кардинально изменилась во время карантина
    Еще одна операция? Сестра Кардашьян кардинально изменилась во время карантина
    Еще одна операция? Сестра Кардашьян кардинально изменилась во время карантина
    Фото: @khloekardashian

    Ранее Хлою Карашьян высмеяли в сети за рекламу бытовой химии марки Febreze. На одном из опубликованных кадров она позирует, сидя на кровати среди моющих средств бренда.

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    знаменитости Кардашьян
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