Еще одна операция? Сестра Кардашьян кардинально изменилась во время карантина
Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян-Уэст Хлоя
Фото: @khloekardashian
Многие фанаты не узнали на фото звезду
Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян-Уэст Хлоя показала свой кардинально новый образ. Серия снимков была опубликована в ее Instagram-аккаунте.
Кардашьян сменила цвет волос на золотисто-каштановый, сбросила вес и загорела.
Многие фанаты не узнали на фото Хлою и в комментариях выразили свое удивление такому преображению знаменитости во время пандемии.
Ранее Хлою Карашьян высмеяли в сети за рекламу бытовой химии марки Febreze. На одном из опубликованных кадров она позирует, сидя на кровати среди моющих средств бренда.
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