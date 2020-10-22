Мэттью Макконахи растлили в 15 лет, но актер не считает себя жертвой



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Американский актер Мэттью Макконахи

Актер подчеркнул, что, несмотря на случившееся, не считает себя жертвой

Американский актер Мэттью Макконахи рассказал в своей автобиографии Greenlights («Зеленые огни»), что его растлили в подростковом возрасте. Об этом сообщает издание Mirror.

«Меня впервые вынудили заняться сексом, когда мне было 15 лет. Я был уверен, что попаду из-за этого в ад», — вспомнил 50-летний артист.

Он также заявил, что сталкивался с насилием и в дальнейшем. По его словам, в 18 лет он потерял сознание, находясь в фургоне. Тогда к нему начал приставать взрослый мужчина. Макконахи не стал пояснять, о ком речь.

Актер подчеркнул, что, несмотря на случившееся, не считает себя жертвой. «У меня есть много доказательств того, что мир задумал сделать меня счастливым», — написал он в своей книге.

Ранее Макконахи рассказал, что его отец Джеймс скончался в 1992 году во время секса с женой Кей. Как отметил актер, после полового акта у отца случился сердечный приступ, который и послужил причиной смерти.

Ранее «Скотч» рассказывал о мировых знаменитостях, которые прожили больше 100 лет.

К примеру, миллиардеру Дэвиду Рокфеллеру, который умер в возрасте 102 лет, 7 раз делали пересадку сердца, чтобы продлить жизнь. Последнее сердце он получил в конце 2016 года, спустя всего неделю после предыдущей пересадки. Кроме того, миллиардеру дважды пересаживали почки: в 1998-м и 2004 годах.