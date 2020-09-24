  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Модный конфуз. Венецианская принцесса засветила грудь на светском приеме

    • Розсилка
    Модный конфуз. Венецианская принцесса засветила грудь на светском приеме

    Знаменитость позирует в коричневом платье из полупрозрачной ткани

    Венецианская и Пьемонтская принцесса, французская актриса Клотильда Куро (Clotilde Courau) посетила премьеру фильма «Дом Кардена» в Париже в откровенном образе и подверглась критике в сети. Соответствующие кадры публикует издание Paris Match.

    На размещенных кадрах 51-летняя знаменитость позирует в коричневом платье бренда Maison Alaia из полупрозрачной ткани, через которую просвечивает ее грудь. Она также надела кожаные босоножки на каблуках в тон наряда. Ее образ дополнила золотая серьга на левом ухе.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Модный конфуз. Венецианская принцесса засветила грудь на светском приеме
    Модный конфуз. Венецианская принцесса засветила грудь на светском приеме
    Модный конфуз. Венецианская принцесса засветила грудь на светском приеме

    Пользователи обругали актрису за появление на публике в чересчур откровенном наряде и обвинили в привлечении к себе внимания подобным образом. «В 50 лет сверкать уже не такими свежими и молодыми прелестями не стоит», «Страшная бродяга», «Слишком тощая, загорелая и высохшая», «Похожа скорее на колдунью», «Я себе принцесс несколько иначе представлял», — высказывались они.

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

     Читайте также: Эти животные показали всем свою негодяйскую сторону: курьезные фото
    знаменитости актриса самые сексуальные шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies