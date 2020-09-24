Модный конфуз. Венецианская принцесса засветила грудь на светском приеме



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Знаменитость позирует в коричневом платье из полупрозрачной ткани

Венецианская и Пьемонтская принцесса, французская актриса Клотильда Куро (Clotilde Courau) посетила премьеру фильма «Дом Кардена» в Париже в откровенном образе и подверглась критике в сети. Соответствующие кадры публикует издание Paris Match.

На размещенных кадрах 51-летняя знаменитость позирует в коричневом платье бренда Maison Alaia из полупрозрачной ткани, через которую просвечивает ее грудь. Она также надела кожаные босоножки на каблуках в тон наряда. Ее образ дополнила золотая серьга на левом ухе.

Пользователи обругали актрису за появление на публике в чересчур откровенном наряде и обвинили в привлечении к себе внимания подобным образом. «В 50 лет сверкать уже не такими свежими и молодыми прелестями не стоит», «Страшная бродяга», «Слишком тощая, загорелая и высохшая», «Похожа скорее на колдунью», «Я себе принцесс несколько иначе представлял», — высказывались они.

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