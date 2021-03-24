Могла стать женой шейха. Ирина Билык рассказала о шансе, который она упустила

Артистка вспомнила забавный случай

Поп-дива украинского шоу-бизнеса Ирина Билык отдыхает в Египте и делится с поклонниками забавными историями. Оказывается, артистке предлагали стать женой шейха. Об этом Билык рассказала фанатам в своих соцсетях.

«Однажды у меня было предложение от шейха, остаться с ним в его стране, но так как через месяц должен был начаться концертный тур по Украине, я с улыбкой отказалась от его предложения. Иногда я думаю, может женой шейха быть намного интересней, чем звездой сцены? А вы как думаете, правильно ли я поступила?», -─ призналась артистка.

В комментариях Ирина получила много советов от умудренных жизненным опытом женщин.

«Ирина, вы поступили абсолютно правильно! У восточных мужчин специфический менталитет и не каждой женщине подходит такая жизнь. Сколько трагических историй на эту тему из серии «Влюбилась, поверила ему, как он мог со мной так поступить, «Вы талантливая, сильная женщина», «Ирина, ваш муж Аслан, он и есть ваш шейх. А самые главные ваши шейхи, 2 любимых сына, Ирина, оставайтесь собой!», «Не надо Вам никакого шейха, с ними очень сложно», ─ комментируют пост фанаты певицы

Еще недавно артистка призналась, что случайно встретила своего бывшего с возлюбленной во время прогулки на берегу моря.

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