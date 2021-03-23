54-летняя Сальма Хайек в купальнике взбудоражила воображение фанатов

Поклонники оценили стройную фигуру актрисы

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек вновь поделилась фотографией из отпуска и взволновала поклонников. Кадр появился на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети снимке 54-летняя знаменитость запечатлена в полный рост на фоне океана. Она позирует с распущенными волосами в фиолетовом слитном купальнике с глубоким декольте. Ее образ дополняют черные солнцезащитные очки. Публикация набрала больше 1,2 миллиона лайков.

salmahayek

Поклонники оценили стройную фигуру актрисы и выразили свое восхищение в комментариях. «Ты выглядишь потрясающе!», «Идеал женской красоты», «Ты такая сексуальная! Выглядишь лучше, чем когда-либо, это о многом говорит», «Идеальное тело», «У тебя убийственные формы», — писали они.

Ранее «Скотч» сообщал, что бывшая соседка Кароль по квартире рассказала всю правду об артистке.

Хореограф и танцовщица Яна Заец, которая принимала участие в «Танцах со звездами» вместе с Иракли Макацария, поделилась неожиданными воспоминаниями о Тине Кароль. Оказывается, в студенческие времена девушки вместе снимали квартиру в Киеве.

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