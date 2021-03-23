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    Макс Барских представил космический номер на новую песню в эфире телешоу

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    Певец Макс Барских - Макс Барских представил космический номер на новую песню в эфире телешоу
    Певец Макс Барских

    Для эксклюзивной премьеры песни артист подготовил шоу

    20 марта, в эфире шоу «Липсинк баттл» на телеканале «1+1», Макс Барских представил грандиозную шоу-премьеру «Bestseller», которая произвела фурор у аудитории.

    «Bestseller» — дуэт Барских с певицей Zivert, который вышел 18 марта. Клип на эту песню, срежиссированный Аланом Бадоевым, за двое суток собрал свыше 4 миллионов просмотров и занимает первые строчки всевозможных чартов на цифровых площадках во многих странах, как свидетельство безусловного выбора слушателей восточной Европы.

    Для эксклюзивной премьеры песни в эфире «Липсинк баттл» на «1+1» Макс Барских подготовил шоу действительно мирового уровня, от которого буквально невозможно было оторвать глаз. Под восторженные аплодисменты Макс парил над сценой на высоте, с помощью подвесов, а вокруг него разворачивалось световое шоу, воссоздающее атмосферу открытого космоса. Артист в очередной раз удивил публику, представ в новом, абсолютно неожиданном образе космического путешественника с ярко-желтыми волосами и в футуристической кожаной одежде. За разработку и постановку номера отвечал режиссер-постановщик Руслан Махов.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 73-летний Шварценеггер возглавит борьбу с инопланетянами.

    Артист отреагировал на британское исследование, в рамках которого граждан спрашивали, кого из знаменитостей они бы выбрали для отражения вторжения инопланетян. Звезда «Терминатора» занял первую строчку, а следом за ним оказались актер Уилл Смит и телеведущий Дэвид Аттенборо.

    «Я хочу поблагодарить людей за то, что они поверили в меня. Я готов служить», — отреагировал Шварценеггер.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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