Мокрая Кайли Дженнер в прозрачном платье приняла на газоне пикантную позу (фото)



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22-летняя Кайли Дженнер решила роскошно отметить день рождения своей дочери Сторми Фото: instagram.com/kyliejenner/

Американская звезда реалити-шоу снялась в пикантном наряде в процессе подготовки праздничной вечеринки.

1 февраля дочери самой молодой миллиардерши в мире Кайли Дженнер исполнится два года. Брюнетка тщательно готовится к этому важному событию. Вместе с бывшим возлюбленным, Трэвисом Скоттом, готовит для дочери пышную вечеринку. Звездная пара планирует потратить на празднование 100 тысяч долларов, сообщает Daily Mail. Молодая мама превратила свой задний двор в «маленький мир Сторми» с бассейном из шариков, сказочной фотозоной, огромным количеством бабочек и цветов.

Самая молодая миллиардерша в мире снялась на площадке будущего празднования. Американка позировала лежа на газоне в полупрозрачном телесном платье в пол. Наряд был мокрым, а потому хорошо подчеркивал контуры фигуры звезды.

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