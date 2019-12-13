Молоденьку жену Венсана Касселя застали обнаженной в постели с другим мужчиной (фото)



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22-летняя Тина Кунаки оригинальным образом поддерживает любовный интерес своего мужа – 53-летнего Венсана Касселя www.instagram.com/tinakunakey/

Модель в полураздетом виде позировала в постели с другим мужчиной

22-летняя Тина Кунаки заставила знаменитого французского актера Венсана Касселя ревновать. Тина снялась топлес вместе со звездным визажистом и парикмахером Гарольдом Джеймсом. Модель обнажила верхнюю часть тела, надев только синие джинсы. Она лежала на помятом постельном белье рядом с Джеймсом.

Судя по отметкам на фотографиях, они были сделаны в рамках рекламной кампании Sézane. Он стал первым онлайн-брендом во Франции и получил большую популярность у модников.

Поклонники Кунаки были озадачены тем фактом, что в постели с ней оказался не законный супруг. Многие посчитали эти кадры слишком откровенными, даже в рамках рекламы.