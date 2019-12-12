Рики Мартин поделился нежной фотографией с дочкой



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/ricky_martin

Трогательный снимок певец опубликовал в Instagram

Пуерто-риканский певец Рики Мартин, который со своим мужем в четвертый раз стал папой, поделился нежной фотографией с годовалой дочкой.

Так, в своем Instagram Мартин опубликовал фото своей голубоглазой дочери Люсии, одетой в полотенце в виде милого львенка.

На снимке Рики трогательно смотрит на свою принцессу. Певец написал, что девочка – его мечта.

instagram.com/ricky_martin

Фанаты исполнителя не удержались и засыпали девочку комплиментами. «Эти очаровательные глазки», «Какая красавица, я сейчас сойду с ума!», «Боже, какие глаза, я таю», «Милый львенок», – писали восхищенные красотой Люсии подписчики.

Напомним, Рики Мартин и его муж художник Джован Йосеф поженились в 2017 году. В январе 2019 года у пары родилась девочка Люсия Мартин-Йосеф от суррогатной матери.

В октябре у супругов родился еще один малыш – сын Ренн Мартин-Йосеф. Также пара вместе воспитывает близнецов Маттео и Валентино, которые появились на свет 11 лет назад от суррогатной матери.