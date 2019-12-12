  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Рики Мартин поделился нежной фотографией с дочкой

    • Розсилка
    Рики Мартин поделился нежной фотографией с дочкой
    instagram.com/ricky_martin

    Трогательный снимок певец опубликовал в Instagram

    Пуерто-риканский певец Рики Мартин, который со своим мужем в четвертый раз стал папой, поделился нежной фотографией с годовалой дочкой.

    Так, в своем Instagram Мартин опубликовал фото своей голубоглазой дочери Люсии, одетой в полотенце в виде милого львенка.

    На снимке Рики трогательно смотрит на свою принцессу. Певец написал, что девочка – его мечта.

    f2ae63a151190e32d9e851af719ade76.
    instagram.com/ricky_martin

    Фанаты исполнителя не удержались и засыпали девочку комплиментами. «Эти очаровательные глазки», «Какая красавица, я сейчас сойду с ума!», «Боже, какие глаза, я таю», «Милый львенок», – писали восхищенные красотой Люсии подписчики.

    Напомним, Рики Мартин и его муж художник Джован Йосеф поженились в 2017 году. В январе 2019 года у пары родилась девочка Люсия Мартин-Йосеф от суррогатной матери.

    В октябре у супругов родился еще один малыш – сын Ренн Мартин-Йосеф. Также пара вместе воспитывает близнецов Маттео и Валентино, которые появились на свет 11 лет назад от суррогатной матери.

    знаменитости фотография дети Instagram
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ