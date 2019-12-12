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    Фото

    Maruv похвасталась смелыми фото с выступления в России

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    Maruv похвасталась смелыми фото с выступления в России
    instagram.com/maruvofficial

    Звезда ошеломила пикантными кадрами

    Самая эпатажная украинская певица Maruv снова похвасталась кадрами с выступления в России. На своей странице в Instagram она опубликовала серию фото, на которых позирует на сцене в откровенных нарядах и провокационных позах.

    «Фотоотчет с сольного концерта в Adrenaline Stadium. Этот концерт - показатель всего, что я сделала за год, и оказалось, что сделала я много, и хочется сделать еще больше. Спасибо зрителям за вашу поддержку и любовь, потому что это все делается для вас, и моя лучшая награда - это полный зал людей и ваши громкие аплодисменты», - написала Maruv.

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    Maruv похвасталась смелыми фото с выступления в России
    Maruv похвасталась смелыми фото с выступления в России
    Maruv похвасталась смелыми фото с выступления в России
    Maruv похвасталась смелыми фото с выступления в России
    Maruv похвасталась смелыми фото с выступления в России
    Maruv похвасталась смелыми фото с выступления в России
    Maruv похвасталась смелыми фото с выступления в России
    Maruv похвасталась смелыми фото с выступления в России

    Клуб Adrenaline Stadium - это одна из самых больших площадок Москвы для разного рода концертов и выстплений.

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