MONATIK раскрыл тайный пункт своего райдера



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В одном из интервью певец рассказал о том, как попал в шоу-бизнес и что должно быть в его гримерке перед концертом в обязательном порядке.

Дмитрий (настоящее имя артиста. – Ред.) вспоминает о начале своего пути с улыбкой. Парень из Луцка с дипломом юриста приехал в столицу, чтобы петь. Но на радиостанциях отказывались брать его песни, и тогда будущий артист начал штурмовать кастинги отечественных талант-шоу.

Теперь MONATIK сам гастролирует по стране, собирая аншлаги. И как у любого артиста, у него есть определенные требования к организаторам.

Певец рассказал, что в его райдере прописано обязательное наличие в гримерке 6 плиток шоколада (четырех – молочных и двух – черных).

«Вообще не представляю свою жизнь без шоколада! – признается артист. – Это энергия! Я на сцену без куска шоколада не смогу выйти. Ребенка в себе забывать ни в коем случае нельзя».

Также MONATIK заявил журналистам, что не видит себя только певцом, а в перспективе хотел бы заниматься другими вещами.

«Я отдаю себе отчет, что сцена не вечна, физические силы не вечны, всегда нужно уметь уходить. Не хочу, чтоб это был единственный источник дохода, без которого ты просто не можешь жить. Через 10 лет мне хотелось бы иметь свой продюсерский центр, какой-то продакшен», – рассказал он.

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Джерело: ru.telekritika.ua