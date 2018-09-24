Светлана Тарабарова поразила стройной фигурой спустя две недели после родов (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Певица очень быстро пришла в форму после рождения малыша

Как известно, 9 сентября певица Светлана Тарабарова впервые стала мамой - звезда подарила своему супругу Алексею Бондарю сына Ивана. Однако надолго задерживаться в декрете новоиспеченная мама не стала: спустя две недели звезда вернулась к работе, о чем свидетельствуют новые фото в Instagram.

Кстати, несколько дней назад в своей соцсети Светлана поделилась и новым фото в полный рост. На снимке девушка позирует в черном платье, которое подчеркнуло стройную фигуру Тарабаровой. Глядя на фотографию, создается впечатление, что певица и вовсе не рожала.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @tarabarova 21 Сен 2018 в 6:55 PDT

«Я мечатала надеть этот сарафан с мая. Мамы меня поймут. И не только мамы», - подписала кадр Светлана.

Ранее «Скотч» рассказывал, как известная модель plus size поделилась секретами похудения.

Джерело: Viva