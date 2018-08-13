Монатик трогательно поздравил супругу с днем рождения в сети
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Розсилка
Украинский артист впервые опубликовал снимки жены
Украинский артист Монатик практически никогда не рассказывает о своей семейной жизни, а уж тем более, не публикует своей супруги и детей.
Но в день рождения супруги, шоумен решил сделать исключение.
На официальной странице в Instagram Монатик трогательно поздравил любимую и опубликовал ее портрет
«Даже если упадёт небо
И следы все заметёт снегом
Если время посмеет твоё имя забыть...
Даже если земля погаснет
И на ней теперь ни души нет ...
Я тебя не забуду ...
Я тебя найду ...
Я тебя не забуду...
Я тебя найду...
Я тебя не забуду и буду любить!!!
Я тебя догоню и буду любить !!! Спасибо за каждый миг, за вечность, за каждую мысль ,стих и песню. Это Ты в моей голове их создаёшь ! С днём рождения моя драгоценная ,любимая I.V.», - написал Монатик.
Напомним, что недавно Монатик взорвал музыкальный мир новым треком, записанным в дуэте с солисткой группы «Время и Стекло».