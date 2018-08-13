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    Шоу-биз

    Монатик трогательно поздравил супругу с днем рождения в сети

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    Монатик - Монатик трогательно поздравил супругу с днем рождения в сети
    Монатик

    Украинский артист впервые опубликовал снимки жены

    Украинский артист Монатик практически никогда не рассказывает о своей семейной жизни, а уж тем более, не публикует своей супруги и детей.

    Но в день рождения супруги, шоумен решил сделать исключение.

    На официальной странице в Instagram Монатик трогательно поздравил любимую и опубликовал ее портрет

    «Даже если упадёт небо
    И следы все заметёт снегом
    Если время посмеет твоё имя забыть...
    Даже если земля погаснет
    И на ней теперь ни души нет ...
    Я тебя не забуду ...
    Я тебя найду ...
    Я тебя не забуду...
    Я тебя найду...
    Я тебя не забуду и буду любить!!!
    Я тебя догоню и буду любить !!! Спасибо за каждый миг, за вечность, за каждую мысль ,стих и песню. Это Ты в моей голове их создаёшь ! С днём рождения моя драгоценная ,любимая I.V.», - написал Монатик.

    -2_25

    Напомним, что недавно Монатик взорвал музыкальный мир новым треком, записанным в дуэте с солисткой группы «Время и Стекло». 

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