Монатик трогательно поздравил супругу с днем рождения в сети



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Монатик

Украинский артист впервые опубликовал снимки жены

Украинский артист Монатик практически никогда не рассказывает о своей семейной жизни, а уж тем более, не публикует своей супруги и детей.

Но в день рождения супруги, шоумен решил сделать исключение.

На официальной странице в Instagram Монатик трогательно поздравил любимую и опубликовал ее портрет

«Даже если упадёт небо

И следы все заметёт снегом

Если время посмеет твоё имя забыть...

Даже если земля погаснет

И на ней теперь ни души нет ...

Я тебя не забуду ...

Я тебя найду ...

Я тебя не забуду...

Я тебя найду...

Я тебя не забуду и буду любить!!!

Я тебя догоню и буду любить !!! Спасибо за каждый миг, за вечность, за каждую мысль ,стих и песню. Это Ты в моей голове их создаёшь ! С днём рождения моя драгоценная ,любимая I.V.», - написал Монатик.

Напомним, что недавно Монатик взорвал музыкальный мир новым треком, записанным в дуэте с солисткой группы «Время и Стекло».