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    Монатик записал аудиогид для Национального художественного музея

    Этой новостью артист поделился в соцсети
    По словам украинского артистка Монатика, он принял участие в социальном проекте «Коли картини заговорять» и стал одним из голосов аудиогида Национального художественного музея. «При всей моей любви к искусству, вчера впервые побывал в Национальном художественном музее Украины. Испытал непередаваемый восторг от красоты
    • 26 Квiтня, 20:25
    • Розсилка
    Монатик
    Монатик

    Этой новостью артист поделился в соцсети

    По словам украинского артистка Монатика, он принял участие в социальном проекте «Коли картини заговорять» и стал одним из голосов аудиогида Национального художественного музея.

    «При всей моей любви к искусству, вчера впервые побывал в Национальном художественном музее Украины. Испытал непередаваемый восторг от красоты творчества находящегося внутри. И единственный вопрос, который возникал - это... «почему я не приходил сюда раньше?». Ох, поверьте, там есть на что посмотреть. А также есть, о чем послушать!

    С огромной радостью принял участие в потрясающем социальном проекте «Коли картини заговорять»  для Национального художественного музея Украины. Мне выпала честь озвучить аудио-гид для одной из картин находящихся в музее. Спасибо организаторам за инициативу, интереснейший опыт, желание развивать наше творчество и возможность быть в списке голосов аудиогида», - написал Монатик.

    Также артист уточнил, что проект стартует 17-го мая.

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