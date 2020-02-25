Моника Беллуччи в элегантном наряде подчеркнула красивую грудь и стройную фигуру



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В рамках Недели моды в Париже открылась выставка Christian Louboutin instagram.com/allaboutfashionintheworld/

Первой из звезд экспозицию, посвященную истории бренда, увидела 55-летняя Моника Беллуччи

Для мероприятия актриса выбрала лаконичный total black с «изюминкой». Она надела классический приталенный пиджак с топом-корсетом из черного бархата и брюками с завышенной талией. Наряд подчеркнул стройную фигуру и красивую грудь звезды.

Моника сделала фирменный макияж со smoky-eyes и нежно-розовой помадой. Область декольте она дополнила изящной цепочкой с подвеской. Финальным штрихом образа стала сумка в тон.

На мероприятии актриса встретилась с популярной писательницей и лайф-коучем Сильвией Ле Меррер. Она поделилась совместным кадром с Моникой у себя в социальных сетях. «Восхитительные», «Две стильные красавицы», «Прекрасные женщины», - написали пользователи.