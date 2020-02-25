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    Шоу-биз

    Моника Беллуччи в элегантном наряде подчеркнула красивую грудь и стройную фигуру

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    <p>В рамках Недели моды в Париже открылась выставка Christian Louboutin</p> <div></div> - Моника Беллуччи в элегантном наряде подчеркнула красивую грудь и стройную фигуру

    В рамках Недели моды в Париже открылась выставка Christian Louboutin

    instagram.com/allaboutfashionintheworld/

    Первой из звезд экспозицию, посвященную истории бренда, увидела 55-летняя Моника Беллуччи

    Для мероприятия актриса выбрала лаконичный total black с «изюминкой». Она надела классический приталенный пиджак с топом-корсетом из черного бархата и брюками с завышенной талией. Наряд подчеркнул стройную фигуру и красивую грудь звезды.

    Моника сделала фирменный макияж со smoky-eyes и нежно-розовой помадой. Область декольте она дополнила изящной цепочкой с подвеской. Финальным штрихом образа стала сумка в тон.

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    Моника Беллуччи в элегантном наряде подчеркнула красивую грудь и стройную фигуру
    Моника Беллуччи в элегантном наряде подчеркнула красивую грудь и стройную фигуру
    Моника Беллуччи в элегантном наряде подчеркнула красивую грудь и стройную фигуру
    instagram.com/allaboutfashionintheworld/

    На мероприятии актриса встретилась с популярной писательницей и лайф-коучем Сильвией Ле Меррер. Она поделилась совместным кадром с Моникой у себя в социальных сетях. «Восхитительные», «Две стильные красавицы», «Прекрасные женщины», - написали пользователи.

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