Вера Кекелия впервые станет мамой: артистка показала животик



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Вера Кекелия станет мамой

Артистка заявила о своей первой беременности на странице в Instagram, опубликовав серию фото, где изображена с беременным животиком.

На чувственных снимках артистка позирует обнаженной, прикрываясь полупрозрачной тканью. Естественности и нежности ее образу добавили легкий макияж и непринужденная прическа.

Фотографии будущая мама дополнила трогательными словами: «Самое прекрасное, что с нами могло случиться. Спасибо».

Таким образом, певица подтвердила догадки поклонников — да, она носит под сердцем первенца. При этом пол ребенка пока держит в секрете.

Артистка находится на седьмом месяце беременности. Так что вполне возможно судьба готовит ей особенный подарок ко дню рождения, которое Вера Кекелия празднует 5 мая.

Больше об одном из самых главных событий в жизни Вера рассказала в эксклюзивном интервью журналу «Viva!». В частности, призналась — новость о пополнении в семье была для них с мужем неожиданной. Впрочем, они радостно восприняли новый статус и сейчас активно готовятся стать родителями.

«Вы бы видели Рому, каким счастливым он прибежал домой! Сидим мы на кухне, перед нами в ряд три теста – шесть полосок, и мы счастливы», — вспомнила артистка во время интервью.