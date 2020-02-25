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    Вера Кекелия впервые станет мамой: артистка показала животик

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    Вера Кекелия впервые станет мамой: артистка показала животик

    Вера Кекелия станет мамой

    Артистка заявила о своей первой беременности на странице в Instagram, опубликовав серию фото, где изображена с беременным животиком.

    На чувственных снимках артистка позирует обнаженной, прикрываясь полупрозрачной тканью. Естественности и нежности ее образу добавили легкий макияж и непринужденная прическа.
    Фотографии будущая мама дополнила трогательными словами: «Самое прекрасное, что с нами могло случиться. Спасибо».

    Таким образом, певица подтвердила догадки поклонников — да, она носит под сердцем первенца. При этом пол ребенка пока держит в секрете.

    Артистка находится на седьмом месяце беременности. Так что вполне возможно судьба готовит ей особенный подарок ко дню рождения, которое Вера Кекелия празднует 5 мая.

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    Вера Кекелия впервые станет мамой: артистка показала животик
    Вера Кекелия впервые станет мамой: артистка показала животик
    Вера Кекелия впервые станет мамой: артистка показала животик

    Больше об одном из самых главных событий в жизни Вера рассказала в эксклюзивном интервью журналу «Viva!». В частности, призналась — новость о пополнении в семье была для них с мужем неожиданной. Впрочем, они радостно восприняли новый статус и сейчас активно готовятся стать родителями.

    «Вы бы видели Рому, каким счастливым он прибежал домой! Сидим мы на кухне, перед нами в ряд три теста – шесть полосок, и мы счастливы», — вспомнила артистка во время интервью.

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