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    Фото

    Синди Кроуфорд показала спортивную фигуру

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    Синди Кроуфорд показала спортивную фигуру

    Звезда радует цветущим внешним видом, а также вдохновляет спортивными достижениями

    Синди Кроуфорд недавно исполнилось 54 года. Но возраст каким-то удивительным образом не отражается ни на внешности культовой модели, ни на ее энергичности.

    Синди – адепт здорового образа жизни, которая регулярно занимается пилатесом, йогой, обожает утренние пробежки и вечерние медитации.

    В эти выходные звезда отправилась позаниматься спортом к океану. Синди показала фото, где делает растяжку на набережной.

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    instagram.com/cindycrawford

    Одета она в серые легинсы, белый топ, сверху на который надета бледно-розового оттенка спортивная курточка. Дополняют образ кроссовки с розовыми узорами.

    Волосы Синди собрала в хвост, чтобы они не мешали заниматься. «Не такое уж ленивое воскресенье», – написала звезда.

    знаменитости фотография возраст волосы
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