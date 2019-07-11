Музыкальное лето: украинцам покажут «Славянский базар в Витебске» и фестиваль Лаймы Вайкуле



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В этом году украинским меломанам невероятно повезло

На днях в столице стартовал один из самых масштабных музыкальных фестивалей - Atlas Weekend, а уже на следующей неделе начнется музыкальный марафон в эфире телеканала «Интер».

Откроет фестивальное лето в телеэфире международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске». Участниками фестиваля станут представители 18 стран. В первые за 28 лет существования конкурса, на вокальное состязание приедут гости из Китая и Швейцарии.

Украину в этом году на конкурсе представит певец и композитор Дмитрий Бабак, для которого участие в «Славянском базаре» - мечта детства. Артист признался, что для него большая честь – выйти на сцену, которую когда-то покорили Таисия Повалий, Александр Пономарев, Руслана Лыжичко.





Дмитрий Бабак

«Выступить на «Славянском базаре» – моя мечта детства, – говорит Дмитрий. – Помню, как мы с семьей каждый год наблюдали за фестивалем, восхищаясь и переживая за конкурсантов. Тогда мне казалось невозможным, оказаться по ту сторону экрана. Но вера и упорный труд сделали свое дело! Я выйду на сцену «Славянского базара», чтобы привезти победу для Украины».

Кроме молодых талантов на праздник музыки приедут и звезды мировой величины – итальянский тенор Алессандро Сафина, пианист и обладатель Грэмми Марлоу Росадо, экс-участница Ace of Base Дженни Берггрен. Также на гала-концертах фестиваля выступят София Ротару, Ирина Билык, Таисия Повалий, Тамара Гвердцители, Валерий Леонтьев, Alekseev, Melovin, Сосо Павлиашвили, Татьяна Буланова и другие мега-звезды.

Стоит отметить, что София Ротару готовит особенный подарок меломанам - премьеру новой композиции.

Оценивать конкурсантов будет профессиональное жюри во главе с народной артисткой, композитором, музыкантом и исполнительницей Тамарой Гвердцители. Также в состав жюри вошли Марлоу Росадо, Дженни Берггрен и Ирина Билык.

«Я очень рада, что снова приеду на «Славянский базар в Витебске», потому что принимаю участие в нем со дня его основания – как музыкальный гость и как член жюри. У меня уже столько друзей по всему СНГ, с которыми встречаемся именно здесь – говорим друг другу теплые слова, рассказываем последние новости, – делится впечатлениями Ирина Билык. – Мне нравится быть в составе жюри, потому что действительно нет никакого давления ни с чьей стороны. Можно выбрать наиболее понравившегося исполнителя. Поэтому я считаю «Славянский базар» одним из самых честных конкурсов в мире».

И так, напоминаем читателям Scotch, что с 15 июля вас ждет «Славянский базар в Витебске», а с 22 июля в эфире канала «Интер» стартует музыкальный фестиваль «Юрмала. Лайма. Рандеву».

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