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    Жизнь

    Мальчик вышел из депрессии: Джастин Бибер требует от жены родить ему дочь

    • Розсилка
    <div class="sel_item">Джастин Бибер</div> - Мальчик вышел из депрессии: Джастин Бибер требует от жены родить ему дочь
    Джастин Бибер

    Музыкант сообщил, что планирует свое будущее отцовство

    Популярный американский певец поделился с поклонниками новостью о том, что внутренне готов к рождению детей. Джастин признался в любви своей жене, 22-летней Хейли Бибер, и намекнул на планы увеличить их семью. «Обожаю наши с тобой свидания. Наступит день, и я буду так же гулять со своей дочерью», – рассказал артист.

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    Мальчик вышел из депрессии: Джастин Бибер требует от жены родить ему дочь
    Мальчик вышел из депрессии: Джастин Бибер требует от жены родить ему дочь
    Мальчик вышел из депрессии: Джастин Бибер требует от жены родить ему дочь
    Мальчик вышел из депрессии: Джастин Бибер требует от жены родить ему дочь
    Мальчик вышел из депрессии: Джастин Бибер требует от жены родить ему дочь
    Мальчик вышел из депрессии: Джастин Бибер требует от жены родить ему дочь
    Мальчик вышел из депрессии: Джастин Бибер требует от жены родить ему дочь

    Джастин уточнил, что его решение ни к чему не обязывает супругу, а совместный ребенок – планы на будущее. «В данный момент я никуда не спешу. Это то, чего бы мне хотелось в будущем. А сейчас я хочу просто насладиться нашей семьей, какая она есть», – поделился в Instagram артист.

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