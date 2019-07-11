Группа «Океан Эльзы» презентовала душевную композицию «Човен»



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Святослав Вакарчук instagram.com/okeanelzy_official

Святослав Вакарчук и его команда порадовали меломанов премьерой новой песни

Несмотря на то, что фронтмен группы «Океан Эльзы» создал свою политическую партию «Голос» и готовится к выборам, про музыку Святослав Вакарчук все-таки не забыл.

Сегодня, группа «Океан Эльзы» презентовала новый трек, который получил название «Човен». По словам Вакарчука, эта композиция была написана за несколько дней до его дня рождения.

«Родилась она в очень короткое время, буквально за полчаса. Я сел за рояль и начала появляться не только музыка, но и сразу слова, что бывает довольно не часто. Впервые я ее спел под гитару друзьям на своем дне рождении, и вдохновленные тем, что им понравилось, мы с группой нашли время в этот непростой период и записали ее», - рассказал Святослав Вакарчук.

Стоит отметить, что поклонники творчества Вакарчука уже успели оценить композицию. Некоторые даже назвали новый трек неофициальным гимном Украины.

«Сильно, красиво и с душой! Я воспринимаю эту композицию, как неофициальный гимн Украины», «Океан, как всегда, цепляет за душу! Большой привет от российских поклонников», «Мурашки по коже и слезы на глазах... Она идеальная, как всегда. Слова, которые цепляют душу и чудесная аранжировка. Когда слушала, представляла наших моряков. Спасибо. что вы есть!», - отметили пользователи Youtube в коментариях под видео.