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    Шоу-биз

    Образ Олега Винника появится на банковских картах (фото)

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    Олег Винник - Образ Олега Винника появится на банковских картах (фото)
    Олег Винник

    Винник стал первым артистом в мире, чей образ появился в Google Pay и Apple Pay

    Главный блондин украинской сцены Олег Винник украсил обложку карт Digital Skin одного из известных украинских банков.

    Отныне клиенты банка, которые пользуются Apple Pay и Google Pay, смогут установить фото певца вместо изображения своей платежной карты, добавленной в бесконтактные цифровые кошельки.

    Стоит отметить, что изменить обложку своей электронной карты может каждый желающий.  Для этого необходимо обновить банковское приложение до последней версии, а затем, в специальном меню изменить дизайн карты.

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    Образ Олега Винника появится на банковских картах (фото)
    Образ Олега Винника появится на банковских картах (фото)

    Кстати, до недавнего времени обладателям электронных карт были доступны виртуальные дизайны с героями фильма «Люди Икс: Темный Феникс» и «УЕФА». Так, Олег Винник стал первым артистом в мире, чей образ появился на диджитал-скинах от Google Pay и Apple Pay.

    Напомним, что на прошлой неделе интернет всколыхнула новость о решении Олега Винника поддержать Аграрную партию во главе с Михаилом Поплавским в предвыборной кампании. Но, несмотря на любовь публики и готовность за него голосовать, сам Олег Винник в депутаты не идет.

    «С Михаилом Михайловичем мы знакомы уже много лет. Я знаю его как профессионала и как человека. Именно поэтому принял предложение Поплавского помочь ему. Сегодня я не иду в политику, не стремлюсь попасть в Верховную Раду. Я поверил человеку, отвечаю за себя и за свои действия», - отметил в недавнем интервью Олег Винник.

     

     

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