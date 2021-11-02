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    На бывшую жену Джонни Деппа завели уголовное дело

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    Джонни Депп и Эмбер Херд - На бывшую жену Джонни Деппа завели уголовное дело
    Джонни Депп и Эмбер Херд

    К делу подключилось даже ФБР

    Еще в 2015 году Эмбер Херд нелегально завезла в Австралию своих собак: якобы из-за своей забывчивости и недосыпа актриса попросту не оформила документы. В том же году ей выписали 10 000 долларов штрафа и закрыли дело, но теперь — открыли вновь.

    Официальные лица в Австралии возобновили уголовное расследование и заручились поддержкой ФБР, чтобы найти свидетелей в США. Херд может грозить арест, если она снова попытается въехать в страну кенгуру, а отправной точкой в возобновлении дела стали показания Херд в адрес Джонни Деппа в прошлом году во время разбирательства о клевете.

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    На бывшую жену Джонни Деппа завели уголовное дело
    На бывшую жену Джонни Деппа завели уголовное дело
    На бывшую жену Джонни Деппа завели уголовное дело
    На бывшую жену Джонни Деппа завели уголовное дело
    На бывшую жену Джонни Деппа завели уголовное дело
    На бывшую жену Джонни Деппа завели уголовное дело
    На бывшую жену Джонни Деппа завели уголовное дело
    На бывшую жену Джонни Деппа завели уголовное дело
    На бывшую жену Джонни Деппа завели уголовное дело
    На бывшую жену Джонни Деппа завели уголовное дело
    На бывшую жену Джонни Деппа завели уголовное дело
    На бывшую жену Джонни Деппа завели уголовное дело
    На бывшую жену Джонни Деппа завели уголовное дело
    На бывшую жену Джонни Деппа завели уголовное дело
    На бывшую жену Джонни Деппа завели уголовное дело
    На бывшую жену Джонни Деппа завели уголовное дело

    «Бывший управляющий Деппа сообщил лондонскому суду, что Херд приказал ему солгать под присягой после того, как она прилетела со своими домашними животными в Квинсленд на частном самолете», — передают инсайдеры портала DailyMail.

    Ранее «Скотч» сообщал, что «мисс Украина» Яремчук рассекретила свои выдающиеся параметры.

    По словам 22-летней модели, в последнее время много нервничала, потому похудела на несколько кило. В настоящее время ее вес составляет 44 кило.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    На бывшую жену Джонни Деппа завели уголовное дело