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    «Мисс Украина» Яремчук рассекретила свои выдающиеся параметры (фото)

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    Модель Александра Яремчук - «Мисс Украина» Яремчук рассекретила свои выдающиеся параметры (фото)
    Модель Александра Яремчук
    instagram.com/yaremchuuk/

    У девушки утонченная фигура

    Победительница конкурса «Мисс Украина-2021» Александра Яремчук в программе «Светская жизнь» рассекретила свой вес и параметры.

    По словам 22-летней модели, в последнее время много нервничала, потому похудела на несколько кило. В настоящее время ее вес составляет 44 кило.

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    «Мисс Украина» Яремчук рассекретила свои выдающиеся параметры (фото)
    «Мисс Украина» Яремчук рассекретила свои выдающиеся параметры (фото)
    «Мисс Украина» Яремчук рассекретила свои выдающиеся параметры (фото)
    «Мисс Украина» Яремчук рассекретила свои выдающиеся параметры (фото)
    «Мисс Украина» Яремчук рассекретила свои выдающиеся параметры (фото)
    «Мисс Украина» Яремчук рассекретила свои выдающиеся параметры (фото)
    «Мисс Украина» Яремчук рассекретила свои выдающиеся параметры (фото)
    «Мисс Украина» Яремчук рассекретила свои выдающиеся параметры (фото)
    «Мисс Украина» Яремчук рассекретила свои выдающиеся параметры (фото)
    «Мисс Украина» Яремчук рассекретила свои выдающиеся параметры (фото)
    «Мисс Украина» Яремчук рассекретила свои выдающиеся параметры (фото)
    «Мисс Украина» Яремчук рассекретила свои выдающиеся параметры (фото)
    «Мисс Украина» Яремчук рассекретила свои выдающиеся параметры (фото)
    «Мисс Украина» Яремчук рассекретила свои выдающиеся параметры (фото)

    «Я сейчас вешу 44 кило. Это для меня очень мало. Но настолько были нервные дни, что, мне кажется, я просто скинула за 10 дней несколько кило», – говорит звезда.

    Впрочем, Александра уверяет, что полностью здорова и не болеет анорексией.

    Кстати, девушка также рассекретила, что ее рост составляет 172 см, бюст – 84 см, талия – 58 см, а бедра – 84 см.

    Ранее «Скотч» сообщал, чем Порошенко с ножом в руках занимался на Хэллоуин.

    «Очередной грибной день в этом году не прошел зря. Три ведра опят – наш урожай только за сегодня. Это немного меньше, чем в прошлом. Но будет чем смаковать всю зиму», – подписал снимки Порошенко.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    «Мисс Украина» Яремчук рассекретила свои выдающиеся параметры (фото)