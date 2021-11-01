«Мисс Украина» Яремчук рассекретила свои выдающиеся параметры (фото)

У девушки утонченная фигура

Победительница конкурса «Мисс Украина-2021» Александра Яремчук в программе «Светская жизнь» рассекретила свой вес и параметры.

По словам 22-летней модели, в последнее время много нервничала, потому похудела на несколько кило. В настоящее время ее вес составляет 44 кило.

«Я сейчас вешу 44 кило. Это для меня очень мало. Но настолько были нервные дни, что, мне кажется, я просто скинула за 10 дней несколько кило», – говорит звезда.

Впрочем, Александра уверяет, что полностью здорова и не болеет анорексией.

Кстати, девушка также рассекретила, что ее рост составляет 172 см, бюст – 84 см, талия – 58 см, а бедра – 84 см.

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