Обращается к мужчинам. Кто разговаривает с сыном Тины Кароль о половом воспитании

Артистка не скрывает, что некоторые темы сложны для обсуждения с сыном

Украинская поп-дива Тина Кароль в «Светской жизни» призналась, что на тему отношений и секса с 13-летним сыном не разговаривает. В то же время просит об этом мужчин из близкого окружения.

«Скажу честно, обращаюсь с просьбами к мужчинам, которые есть в моем окружении. Говорю: «Поговори с ним на эту тему, пожалуйста». Но в школе их уже всему научили. Веня говорит: «Мы это уже выучили».

Также сын Кароль рассказал ей, что на уроках полового воспитания учащихся также знакомят с разнообразием отношений. К примеру, что парень может влюбиться в парня, а девушка в девушку. Однако в семейном кругу Тина не начинает разговор на эту тему.

Также артистка рассказала, что сын очень ревнует ее к другим мужчинам. Иногда он спрашивает, от кого мама хочет рожать сестричку. Это может загнать Тину в тупик.

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