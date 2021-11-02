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    Обращается к мужчинам. Кто разговаривает с сыном Тины Кароль о половом воспитании

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    Певица Тина Кароль вместе с сыном Вениамином - Обращается к мужчинам. Кто разговаривает с сыном Тины Кароль о половом воспитании
    Певица Тина Кароль вместе с сыном Вениамином

    Артистка не скрывает, что некоторые темы сложны для обсуждения с сыном

    Украинская поп-дива Тина Кароль в «Светской жизни» призналась, что на тему отношений и секса с 13-летним сыном не разговаривает. В то же время просит об этом мужчин из близкого окружения.

    «Скажу честно, обращаюсь с просьбами к мужчинам, которые есть в моем окружении. Говорю: «Поговори с ним на эту тему, пожалуйста». Но в школе их уже всему научили. Веня говорит: «Мы это уже выучили».

    Также сын Кароль рассказал ей, что на уроках полового воспитания учащихся также знакомят с разнообразием отношений. К примеру, что парень может влюбиться в парня, а девушка в девушку. Однако в семейном кругу Тина не начинает разговор на эту тему.

    Также артистка рассказала, что сын очень ревнует ее к другим мужчинам. Иногда он спрашивает, от кого мама хочет рожать сестричку. Это может загнать Тину в тупик.

    Ранее «Скотч» сообщал, что «мисс Украина» Яремчук рассекретила свои выдающиеся параметры.

    По словам 22-летней модели, в последнее время много нервничала, потому похудела на несколько кило. В настоящее время ее вес составляет 44 кило.

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    Теги: знаменитости Тина Кароль шоу-бизнес
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    Обращается к мужчинам. Кто разговаривает с сыном Тины Кароль о половом воспитании