Белье из страшного сна. Рианна оконфузилась в пикантной фотосессии

Поклонники сознались, что устали наблюдать сие действо

Знаменитая певица Рианна в своем Инстаграме опубликовала новую фотосессию и навлекла на себя гнев хейтеров. В последнее время вокалистка не появляется на сцене, не посещает светские мероприятия и не выпускает новые треки. Зато на странице звезды с завидной регулярностью появляются провокационные снимки.

Недавно Рианна вновь опубликовала фото, на котором похвасталась новым кружевным бельем. Видимо, певица рассчитывала на множество хвалебных комментариев, но вместо этого получила тонну хейта.

«Костюм на Хэллоуин к следующему году», «Это белье снится мне в страшном сне», «Мне кажется, с обнаженкой пора заканчивать», – намекали ей фолловеры.

Ранее «Скотч» сообщал, что «мисс Украина» Яремчук рассекретила свои выдающиеся параметры.

По словам 22-летней модели, в последнее время много нервничала, потому похудела на несколько кило. В настоящее время ее вес составляет 44 кило.