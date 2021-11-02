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    Белье из страшного сна. Рианна оконфузилась в пикантной фотосессии

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    Певица Рианна - Белье из страшного сна. Рианна оконфузилась в пикантной фотосессии
    Певица Рианна
    instagram.com/badgalriri/

    Поклонники сознались, что устали наблюдать сие действо

    Знаменитая певица Рианна в своем Инстаграме опубликовала новую фотосессию и навлекла на себя гнев хейтеров. В последнее время вокалистка не появляется на сцене, не посещает светские мероприятия и не выпускает новые треки. Зато на странице звезды с завидной регулярностью появляются провокационные снимки.

    Недавно Рианна вновь опубликовала фото, на котором похвасталась новым кружевным бельем. Видимо, певица рассчитывала на множество хвалебных комментариев, но вместо этого получила тонну хейта.

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    Белье из страшного сна. Рианна оконфузилась в пикантной фотосессии
    Белье из страшного сна. Рианна оконфузилась в пикантной фотосессии
    Белье из страшного сна. Рианна оконфузилась в пикантной фотосессии
    instagram.com/badgalriri/

    «Костюм на Хэллоуин к следующему году», «Это белье снится мне в страшном сне», «Мне кажется, с обнаженкой пора заканчивать», – намекали ей фолловеры.

    Ранее «Скотч» сообщал, что «мисс Украина» Яремчук рассекретила свои выдающиеся параметры.

    По словам 22-летней модели, в последнее время много нервничала, потому похудела на несколько кило. В настоящее время ее вес составляет 44 кило.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес
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    Белье из страшного сна. Рианна оконфузилась в пикантной фотосессии