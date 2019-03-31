Chanel выпустили капсульную коллекцию совместно с Фареллом Уильямсом



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Фаррелл Уильямс представил плоды своего сотрудничества с Chanel – капсульную коллекцию Chanel Pharrell

Чтобы отметить запуск коллекции, Фаррелл снял короткометражный фильм о группе женщин и мужчин, отправляющихся в ночное путешествие. Они одеты в радужные наряды из капсулы.

В тизере Фаррелл рассказывает о своей тесной связи с известным французским Домом, отдавая дань уважения основателю Габриэль Шанель и бывшему креативному директору Карлу Лагерфельду, который скончался в прошлом месяце.

«Коко Шанель не боялась препятствий. Это интересно, потому что бренд также не боялся их, когда дело дошло до того, чтобы дать мне шанс. Пока вы можете удерживать наследие и продолжать его продвигать, как всегда делал Карл, не нужны стены, нужны мосты», – сказал Уильямс, чье сотрудничество с Chanel изначально началось в 2014 году.

Капсула состоит из разнообразных предметов, включая такую одежду, как короткие и длинные халаты, толстовки, color-block футболки, аксессуары, кроссовки, лоферы, мюли, солнцезащитные очки, и oversize шоперы.

Музыкант, который получил 12 премий «Грэмми» и возглавляет мультимедийный коллектив I Am Other, ранее был одним из послов сумки Gabrielle, участвовал в показах и снимался в фильме, снятом Лагерфельдом, для которого он написал оригинальную песню.

Наверняка капсула Chanel Pharrell станет одним из самых горячих релизов 2019 года. Впервые ее полностью представят 28 марта на открытии нового бутика Chanel в Сеуле, а 4 апреля она появится в бутиках Chanel по всему миру.

Джерело: vogue.ua