Модники показали, как носить леопардовый принт: стильные фото



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vogue.ua

Леопардовый принт занял главенствующую позицию на улицах Парижа, Нью-Йорка, Милана и Лондона

Модники отчаянно пытаются приручить дикого зверя и продемонстрировать самые оригинальные образы — total look до мелких деталей.

Дикий зверь леопард склонен гордо шагать, собирая восторженные отклики публики и демонстрируя себя во всей красе.

Так на улицах столиц моды можно встретить монументальные пальто, летящие юбки, асимметричные платья или брюки прямого кроя, украшенные леопардовым узором.

Модницы не боятся комбинировать мелкий и крупный дикий узор, а также цветной и классический принт.

Для девушек, не готовых демонстрировать леопардовый образ с головы до ног, нашлась отличная альтернатива — аксессуары и сумки, украшенные принтом дикого зверя.

Первым, кто вывел на подиум леопардовый принт, был Кристиан Диор. В его коллекции весны-лета 1947 года были волнительные платья в стиле New Look, выполненные из шифона с леопардовым рисунком.

Затем этот принт оценили многие звезды и другие дома моды.

В 1953 году Мэрилин Монро носила муфту с накидкой под леопарда в «Мужчины предпочитают блондинок», а в 1963 году икона стиля и элегантности Одри Хепберн в главной роли в фильме «Шарада» появилась в шапке с леопардовым окрасом от Givenchy.

Взрыв популярности животных принтов пришелся на середину 70-х и 80-х годов вместе с нашествием глэм-рока.

В то же время Роберто Кавалли заложил основы того, что позже станет его стилистической идентичностью: любовь к животным принтам и особенно к леопарду. В 70-е годы он использовал рисунок шкуры гепарда, в 1999 году – зебры и в 2006 году – крыла бабочки.

Именно Кавалли сделал идеалом своих коллекций сексуальную женщину-кошку, на которую захотели быть похожими миллионы женщин.

Джерело: vogue.ua