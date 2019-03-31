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    Модники показали, как носить леопардовый принт: стильные фото

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    Модники показали, как носить леопардовый принт: стильные фото
    vogue.ua

    Леопардовый принт занял главенствующую позицию на улицах Парижа, Нью-Йорка, Милана и Лондона

    Модники отчаянно пытаются приручить дикого зверя и продемонстрировать самые оригинальные образы — total look до мелких деталей.

    Дикий зверь леопард склонен гордо шагать, собирая восторженные отклики публики и демонстрируя себя во всей красе. 

    Так на улицах столиц моды можно встретить монументальные пальто, летящие юбки, асимметричные платья или брюки прямого кроя, украшенные леопардовым узором. 

    Модницы не боятся комбинировать мелкий и крупный дикий узор, а также цветной и классический принт. 

    Для девушек, не готовых демонстрировать леопардовый образ с головы до ног, нашлась отличная альтернатива — аксессуары и сумки, украшенные принтом дикого зверя. 

    Первым, кто вывел на подиум леопардовый принт, был Кристиан Диор. В его коллекции весны-лета 1947 года были волнительные платья в стиле New Look, выполненные из шифона с леопардовым рисунком.

    Затем этот принт оценили многие звезды и другие дома моды.

    В 1953 году Мэрилин Монро носила муфту с накидкой под леопарда в «Мужчины предпочитают блондинок», а в 1963 году икона стиля и элегантности Одри Хепберн в главной роли в фильме «Шарада» появилась в шапке с леопардовым окрасом от Givenchy.

    Взрыв популярности животных принтов пришелся на середину 70-х и 80-х годов вместе с нашествием глэм-рока.

    В то же время Роберто Кавалли заложил основы того, что позже станет его стилистической идентичностью: любовь к животным принтам и особенно к леопарду. В 70-е годы он использовал рисунок шкуры гепарда, в 1999 году – зебры и в 2006 году – крыла бабочки.

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    vogue.ua
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    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua

    Именно Кавалли сделал идеалом своих коллекций сексуальную женщину-кошку, на которую захотели быть похожими миллионы женщин.

    Джерело: vogue.ua

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