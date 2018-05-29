На съемках шоу «Хто зверху?» Дмитрий Шуров перевоплотился в Lady Gaga, а Настя Каменских в Psy

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Украинские знаменитости устроили жаркие танцы на съемочной площадке популярного шоу

«Ох, ребятки, а на нас же наши дети будут смотреть …» – вздыхал ведущий шоу Сергей Притула, сдувая со лба зеленую прядь. Да-да, зеленую!

Зеленые волосы, подведенные брови, красные губы. Спорим, такими вы Сергея Притулу, Дмитрия Шурова, Евгения Кошевого и Костю Боровского еще не видели? Ровно на одну песню в парней вселился дух Lady Gaga. А все для того, чтобы выиграть в финальном конкурсе шоу «Хто зверху?».

«Наше задание для финала – сделать крутое шоу! Сейчас на экране появится отрывок клипа какой-то всемирно известной звезды, которая поет мировой хит. И после этого каждая команда должна повторить то, что увидит в этом клипе. Тот, кто справится с этим заданием точнее всех, тот и выиграет в финале», – объявил условия капитан мужчин Притула.

Мужской команде выпало пародировать Lady Gaga, поющую хит Bad Romance, женской – корейского рэпера Psy с песней Gentleman. И парни, и девушки старались вовсю! Если мужчин в образе Lady Gaga еще можно было идентифицировать, то девочки слились в единого Psy. В этом им помогли очки в серебристой оправе и одинаковые черные парики. Попробуй пойми, кто за всем этим скрывается: Настя Каменских, Леся Никитюк, Даша Коломиец или актриса Катерина Кистень.

«Вот это мы, девчонки, зажгли! Да этому Psy до нас, как до звезды! Точнее, звезд!», – резюмировала ведущая «Хто зверху?» Леся Никитюк.