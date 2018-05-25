Мария Яремчук призналась, что любит смотреть футбол и есть свиные ушки
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Украинская певица Мария Яремчук рассказала, что считает себя футбольной фанаткой
Певица призналась, что не особо следила за тем, какие команды попали в финал Лиги Чемпионов, но собирается смотреть матчи.
«Я очень люблю футбольную атрибутику: пиво – безалкогольное, конечно, греночки, свиные ушки. Невероятно вкусно», – рассказала Мария Яремчук на съемочной площадке.
«Думаю, буду смотреть финал Лиги чемпионов в субботу. Мы с друзьями фанаты. Хотя признаюсь, я не очень вникала в футбол, но смотреть матчи люблю. Это мне приносит эстетическое удовольствие», -отметила артистка.
Как известно, Яремчук решила взять творческую паузу, и выступление на масштабном шоу «Ліга зірок» для нее стало одним из последних. В эксклюзивном интервью каналу «Украина» она призналась, что пока не знает, насколько длительным будет перерыв, но возвращаться на сцену она планирует только со своими песнями.
«Далее тайм-аут, не знаю, как надолго. Спешить никуда не буду, уже с душой и сознательным мировосприятием буду делать новый материал», – поделилась певица в интервью каналу «Украина».
Кстати, одно из последних выступлений Марии Яремчук зрители смогут увидеть уже в эту субботу в рамках шоу «Ліга Зірок»