Мария Яремчук призналась, что любит смотреть футбол и есть свиные ушки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мария Яремчук

Украинская певица Мария Яремчук рассказала, что считает себя футбольной фанаткой

Певица призналась, что не особо следила за тем, какие команды попали в финал Лиги Чемпионов, но собирается смотреть матчи.

«Я очень люблю футбольную атрибутику: пиво – безалкогольное, конечно, греночки, свиные ушки. Невероятно вкусно», – рассказала Мария Яремчук на съемочной площадке.

«Думаю, буду смотреть финал Лиги чемпионов в субботу. Мы с друзьями фанаты. Хотя признаюсь, я не очень вникала в футбол, но смотреть матчи люблю. Это мне приносит эстетическое удовольствие», -отметила артистка.

Как известно, Яремчук решила взять творческую паузу, и выступление на масштабном шоу «Ліга зірок» для нее стало одним из последних. В эксклюзивном интервью каналу «Украина» она призналась, что пока не знает, насколько длительным будет перерыв, но возвращаться на сцену она планирует только со своими песнями.

«Далее тайм-аут, не знаю, как надолго. Спешить никуда не буду, уже с душой и сознательным мировосприятием буду делать новый материал», – поделилась певица в интервью каналу «Украина».

Кстати, одно из последних выступлений Марии Яремчук зрители смогут увидеть уже в эту субботу в рамках шоу «Ліга Зірок»