Жизнь после «Евровидения»: Melovin признался, что готовится к туру по Европе

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Melovin

Впервые после участия в песенном конкурсе «Евровидение-2018» Melovin выступил на масштабном шоу «Ліга зірок»

За кулисами шоу артист рассказал, планирует ли выступления в Европе и почему конфликты в команде полезны для работы.

По словам артиста, после участия в международном песенном конкурсе работы у него стало еще больше.

«Мы планируем выступления по Европе, в данный момент ведутся активные переговоры. Конечно, сделали выводы после участия в «Евровидении», и в целом после конкурса чувствую, что повзрослел. Но будем двигаться дальше: очень хочется, чтобы весь мир узнал об украинской музыке», – поделился Melovin на съемочной площадке шоу «Ліга зірок».

По словам артиста, он невероятно благодарен своей команде и не стал бы работать с другими людьми.

«Мне очень повезло, ведь вся моя команда – это мои лучшие друзья. Я бы не стал работать с посторонними людьми – просто не умею, не хочу и не буду. Конечно, иногда бывают конфликты, но, если бы их не было, все бы уже давным-давно сошли с ума. Как минимум, после таких ситуаций ты видишь, кто остается с тобой, а кто просто уходит, плюнув на тебя сверху. Сейчас моя команда состоит из людей, проверенных временем. И я желаю каждому, чтобы вас окружали такие люди», – рассказал певец.

Напомним, что на международном песенном конкурсе «Евровидение-2018» представитель Украины занял 17 место. Однако, стоит отметить, что по результатам зрительского голосования артист получил достаточно высокие оценки.