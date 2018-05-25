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    Анастасия Приходько предложила сначала лишить званий украинский артистов, а потом браться за остальных

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    Анастасия Приходько - Анастасия Приходько предложила сначала лишить званий украинский артистов, а потом браться за остальных
    Анастасия Приходько

    Украинская певица прокомментировала лишение украинский наград российского певца, который поддерживает ДНР и ЛНР

    Как ранее сообщал Scotch, российского исполнителя Иосифа Кобзона лишили государственных наград Украины.

    Согласно указу президента Украины Петра Порошенко к Иосифу Кобзону применили ряд санкций. Со вчерашнего дня, российский артист не сможет:

    • пользоваться и распоряжаться имуществом на территории Украины
    • вывести капитал за пределы Украины
    • получить визу для въезда на территорию Украины
    Также, отдельная строка в указе сообщает о «лишении государственных наград Украины, других отличий» Кобзона.
    Украинская певица и волонтер Анастасия Приходько прокомментировала санкции против российского артиста.
    По мнению певицы, сначала стоит разобраться со «своими артистами-предателями».
    «Все понимаю, но странно - чего первым то Кобзон? У нас тут своих предателей хватает. Давайте сначала разбираться с, так сказать, «нашими», а потом с теми...», - написала Анастасия в сети.

    Также исполнительница сразу предложила план действий того, как кого и за что стоит лишить наград и званий.

    «Предлагаю: начнем лишать званий здесь, тогда и меньше ездить будут! За концерты в РФ и на территории Крыма лишаем права на выступления в своем государстве, со снятием всех наград! И выступления на ТВ и радио! Потому что у нас идет война и мы, украинцы, не можем бить поклоны в Кремле никак. Распевая в том числе!», - предложила артистка.

    Напомним, что на днях стало известно о том, что Приходько подала в суд на Администрацию президента из-за за незаконного использования видеозаписи с ней в предвыборном ролике действующего Президента Петра Порошенко.

    Йосип Кобзон санкції Украинская музыка Анастасія Приходько
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