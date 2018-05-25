Анастасия Приходько предложила сначала лишить званий украинский артистов, а потом браться за остальных
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Украинская певица прокомментировала лишение украинский наград российского певца, который поддерживает ДНР и ЛНР
Как ранее сообщал Scotch, российского исполнителя Иосифа Кобзона лишили государственных наград Украины.
Согласно указу президента Украины Петра Порошенко к Иосифу Кобзону применили ряд санкций. Со вчерашнего дня, российский артист не сможет:
- пользоваться и распоряжаться имуществом на территории Украины
- вывести капитал за пределы Украины
- получить визу для въезда на территорию Украины
Также исполнительница сразу предложила план действий того, как кого и за что стоит лишить наград и званий.
«Предлагаю: начнем лишать званий здесь, тогда и меньше ездить будут! За концерты в РФ и на территории Крыма лишаем права на выступления в своем государстве, со снятием всех наград! И выступления на ТВ и радио! Потому что у нас идет война и мы, украинцы, не можем бить поклоны в Кремле никак. Распевая в том числе!», - предложила артистка.
Напомним, что на днях стало известно о том, что Приходько подала в суд на Администрацию президента из-за за незаконного использования видеозаписи с ней в предвыборном ролике действующего Президента Петра Порошенко.