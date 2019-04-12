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    Шоу-биз

    На шоу «Холостяк» неожиданно появились новые девушки

    • Розсилка
    На шоу «Холостяк» неожиданно появились новые девушки

    Участниц проекта ждет не очень приятный сюрприз, который пошатнет их уверенность в себе

    На проекте «Холостяк» остались девять избранниц Никиты, с которыми он не захотел попрощаться на прошлой Церемонии роз и с нетерпением ждут свидания с любимым мужчиной.

    «На прошлой неделе Гриша предложил устроить встречу со всеми девушками. Мне эта идея очень понравилась, потому что это еще один шанс увидеться с каждой из них», - объяснил Никита.

    Но событие, которое произойдет  там,  поколеблет уверенность фавориток Никиты и значительно ослабит шансы Оли, Юли и Наташи на долгожданное индивидуальное свидание. Ведь ведущий проекта Григорий Решетник преподнесёт свой обещанный сюрприз – три новые участницы на проекте!

    «Может, это его подруги или знакомые», - предположит Юля.

    «Там какая-то сцена была. Я думала, они сейчас выступать будут», - прокомментирует Марина.

    Появление новеньких шокирует девушек и поставит Холостяка перед нелегким выбором. Несмотря на это, Никита ранее запланировал свидание с Олей и Наташей, которое он отменять не намерен. Поскольку свидание будет на вылет, напряжение между девушками, которые и без того друг друга не выносят, только возрастет.

    «Мне не хочется перед Никитой проявить свою ранимость. А Наташа знает, как меня обидеть. Она будет рассматривать меня с ног до головы, и цепляться за все: за зубы, за часы, за сережки», - высказала свои опасения Оля.

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    На шоу «Холостяк» неожиданно появились новые девушки
    На шоу «Холостяк» неожиданно появились новые девушки
    На шоу «Холостяк» неожиданно появились новые девушки
    На шоу «Холостяк» неожиданно появились новые девушки
    На шоу «Холостяк» неожиданно появились новые девушки

    Это приведет к выяснению отношений прямо на свидании и назревающей драке. Станет ли вражда участниц их билетом домой, поклонники проекта увидят уже сегодня на телеканале Стб.

    А также на этой неделе состоится индивидуальное свидание, которое сам Никита признает самым романтичным за все шесть недель.

    В пост-шоу в студии Розы Аль-Намри участницы вместе с экспертами разберутся в том, допустима ли ложь в отношениях.

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