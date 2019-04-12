На шоу «Холостяк» неожиданно появились новые девушки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Участниц проекта ждет не очень приятный сюрприз, который пошатнет их уверенность в себе

На проекте «Холостяк» остались девять избранниц Никиты, с которыми он не захотел попрощаться на прошлой Церемонии роз и с нетерпением ждут свидания с любимым мужчиной.

«На прошлой неделе Гриша предложил устроить встречу со всеми девушками. Мне эта идея очень понравилась, потому что это еще один шанс увидеться с каждой из них», - объяснил Никита.

Но событие, которое произойдет там, поколеблет уверенность фавориток Никиты и значительно ослабит шансы Оли, Юли и Наташи на долгожданное индивидуальное свидание. Ведь ведущий проекта Григорий Решетник преподнесёт свой обещанный сюрприз – три новые участницы на проекте!

«Может, это его подруги или знакомые», - предположит Юля.

«Там какая-то сцена была. Я думала, они сейчас выступать будут», - прокомментирует Марина.

Появление новеньких шокирует девушек и поставит Холостяка перед нелегким выбором. Несмотря на это, Никита ранее запланировал свидание с Олей и Наташей, которое он отменять не намерен. Поскольку свидание будет на вылет, напряжение между девушками, которые и без того друг друга не выносят, только возрастет.

«Мне не хочется перед Никитой проявить свою ранимость. А Наташа знает, как меня обидеть. Она будет рассматривать меня с ног до головы, и цепляться за все: за зубы, за часы, за сережки», - высказала свои опасения Оля.

Это приведет к выяснению отношений прямо на свидании и назревающей драке. Станет ли вражда участниц их билетом домой, поклонники проекта увидят уже сегодня на телеканале Стб.

А также на этой неделе состоится индивидуальное свидание, которое сам Никита признает самым романтичным за все шесть недель.

В пост-шоу в студии Розы Аль-Намри участницы вместе с экспертами разберутся в том, допустима ли ложь в отношениях.