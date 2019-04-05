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    Шоу-биз

    Участницы шоу «Холостяк» будут соблазнять Добрынина страстными танцами

    • Розсилка
    Участницы шоу «Холостяк» будут соблазнять Добрынина страстными танцами

    Сегодня поклонники увидят пятый выпуск романтического реалити «Холостяк»

    На этой неделе у Никиты Добрынина грандиозные планы - устроить свидание с максимальным количеством девушек.

    На первое свидание недели идут сразу четверо - Оля, Даша, Софья и Вика, девушки еще на прошлой Церемонии роз получили студенческие билеты в качестве приглашения.

    «Мы вышли рядом с моим университетом, я была приятно удивлена и растеряна, но мне было интересно, что будет дальше», - прокомментировала София, когда увидела, куда именно Никита их пригласил.

    «Я жду много ностальгии и воспоминаний о бесшабашной юности», - поделился своими ожиданиями Холостяк.

    Но вспоминать о прошлом будут готовы не все. Какие тайны прошлого скрывали девушки, и кто из них изменил внешность до неузнаваемости? А также почему Оля устроит настоящую истерику и захочет покинуть проект прямо во время свидания?

    Другое свидание у Никиты состоится с теми, кто давно мечтал закружиться с ним в танце.

    «Я смотрел видеообращения девушек, и видео Натали, Юли и Марины были о танцах, - говорит Холостяк. - В танце человек показывает свои настоящие эмоции, которые невозможно скрыть. А также в танце человек показывает свою роль в отношениях».

    Но участницы даже не догадывались, что воплощение их мечты будет сопровождаться чувством ревности, ведь спокойно наблюдать за телесным контактом в страстном танце Холостяка и соперницы будет по силам не всем.

    Кто поразит Никиту сексуальными движениями, и к каким хитростям прибегнут некоторые из них, чтобы привлечь внимание мужчины, все это поклонники проекта увидят сегодня вечером на телеканале Стб.

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    Участницы шоу «Холостяк» будут соблазнять Добрынина страстными танцами
    Участницы шоу «Холостяк» будут соблазнять Добрынина страстными танцами
    Участницы шоу «Холостяк» будут соблазнять Добрынина страстными танцами
    Участницы шоу «Холостяк» будут соблазнять Добрынина страстными танцами
    Участницы шоу «Холостяк» будут соблазнять Добрынина страстными танцами

    Кстати, уже в пост-шоу «Как выйти замуж» девушки вместе с экспертами разберутся в том, как ревность влияет на отношения.

     

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