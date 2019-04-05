Участницы шоу «Холостяк» будут соблазнять Добрынина страстными танцами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сегодня поклонники увидят пятый выпуск романтического реалити «Холостяк»

На этой неделе у Никиты Добрынина грандиозные планы - устроить свидание с максимальным количеством девушек.

На первое свидание недели идут сразу четверо - Оля, Даша, Софья и Вика, девушки еще на прошлой Церемонии роз получили студенческие билеты в качестве приглашения.

«Мы вышли рядом с моим университетом, я была приятно удивлена и растеряна, но мне было интересно, что будет дальше», - прокомментировала София, когда увидела, куда именно Никита их пригласил.

«Я жду много ностальгии и воспоминаний о бесшабашной юности», - поделился своими ожиданиями Холостяк.

Но вспоминать о прошлом будут готовы не все. Какие тайны прошлого скрывали девушки, и кто из них изменил внешность до неузнаваемости? А также почему Оля устроит настоящую истерику и захочет покинуть проект прямо во время свидания?

Другое свидание у Никиты состоится с теми, кто давно мечтал закружиться с ним в танце.

«Я смотрел видеообращения девушек, и видео Натали, Юли и Марины были о танцах, - говорит Холостяк. - В танце человек показывает свои настоящие эмоции, которые невозможно скрыть. А также в танце человек показывает свою роль в отношениях».

Но участницы даже не догадывались, что воплощение их мечты будет сопровождаться чувством ревности, ведь спокойно наблюдать за телесным контактом в страстном танце Холостяка и соперницы будет по силам не всем.

Кто поразит Никиту сексуальными движениями, и к каким хитростям прибегнут некоторые из них, чтобы привлечь внимание мужчины, все это поклонники проекта увидят сегодня вечером на телеканале Стб.

Кстати, уже в пост-шоу «Как выйти замуж» девушки вместе с экспертами разберутся в том, как ревность влияет на отношения.