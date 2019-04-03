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    Жизнь

    Главный герой шоу «Холостяк» решил начать жить с чистого листа

    • Розсилка
    Никита Добрынин - Главный герой шоу «Холостяк» решил начать жить с чистого листа
    Никита Добрынин

    Никита Добрынин переехал в новую квартиру

    Главный герой шоу «Холостяк» приобрел новое жилье. Об этом свидетельствует снимок, который Никита Добрынин опубликовал в соцсети. На своей странице в Instagram завидный жених, за сердце которого на проекте «Холостяк» идет не шуточная борьба, показал часть своей квартиры и похвастался прекрасным видом из окон.

    Несмотря на то, что Никите Добрынину придется раскладывать вещи и распаковывать десятки коробок, настроение у «холостяка» очень даже хорошее и он готов начать все с чистого листа.

    «Очередной важный этап моей жизни. День начался с беспорядка-коробок-погрузки-перевозки.
    И вот: я и моя новая берлога. Теперь все с чистого листа. Нужно искать кухню, диван, стиральную машину, телевизор, холодильник, обеденный стол, стулья, лампы...Главное, кровать уже нашёл!  А так - пустота пространства и куча идей для наполнения», - так прокомментировал снимок Добрынин.

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