Главный герой шоу «Холостяк» решил начать жить с чистого листа



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Никита Добрынин

Никита Добрынин переехал в новую квартиру

Главный герой шоу «Холостяк» приобрел новое жилье. Об этом свидетельствует снимок, который Никита Добрынин опубликовал в соцсети. На своей странице в Instagram завидный жених, за сердце которого на проекте «Холостяк» идет не шуточная борьба, показал часть своей квартиры и похвастался прекрасным видом из окон.

Несмотря на то, что Никите Добрынину придется раскладывать вещи и распаковывать десятки коробок, настроение у «холостяка» очень даже хорошее и он готов начать все с чистого листа.

«Очередной важный этап моей жизни. День начался с беспорядка-коробок-погрузки-перевозки.

И вот: я и моя новая берлога. Теперь все с чистого листа. Нужно искать кухню, диван, стиральную машину, телевизор, холодильник, обеденный стол, стулья, лампы...Главное, кровать уже нашёл! А так - пустота пространства и куча идей для наполнения», - так прокомментировал снимок Добрынин.