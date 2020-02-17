Наоми Кэмпбелл восхитила фанатов обнаженным снимком в постели



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49-летняя Наоми Кэмпбелл восхитила публику откровенным снимком instagram.com/naomi/

Известная британская супермодель позировала без одежды

49-летняя Наоми Кэмпбелл сделала неожиданный сюрприз своим поклонникам в Инстаграме. Она сфотографировала себя перед сном. Звезда позировала топлес, укрывшись по пояс одеялом. Наоми обнажила грудь, благоразумно заретушировав сосок стикером в форме звездочки.

«Воскресное селфи», — отметила она сексуальный кадр.

За жизнью светской львицы следят более 8 миллионов фолловеров. Многие из них осыпали Наоми комплиментами. «Ого, какая откровенная!», «Вы узнали секрет вечной молодости и красоты?», «Огонь, любимая наша соблазнительница», «Дерзкая красотка, так держать!», «Я в восторге от вашей внешности, невероятная!», «Нельзя быть на свете красивой такой», «Идеальная женщина, эталон и голубая мечта всех мужчин», — прокомментировали они.