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    Шоу-биз

    Наоми Кэмпбелл восхитила фанатов обнаженным снимком в постели

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    <p>49-летняя Наоми Кэмпбелл восхитила публику откровенным снимком</p> <div></div> - Наоми Кэмпбелл восхитила фанатов обнаженным снимком в постели

    49-летняя Наоми Кэмпбелл восхитила публику откровенным снимком

    instagram.com/naomi/

    Известная британская супермодель позировала без одежды

    49-летняя Наоми Кэмпбелл сделала неожиданный сюрприз своим поклонникам в Инстаграме. Она сфотографировала себя перед сном. Звезда позировала топлес, укрывшись по пояс одеялом. Наоми обнажила грудь, благоразумно заретушировав сосок стикером в форме звездочки.

    «Воскресное селфи», — отметила она сексуальный кадр.

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    За жизнью светской львицы следят более 8 миллионов фолловеров. Многие из них осыпали Наоми комплиментами. «Ого, какая откровенная!», «Вы узнали секрет вечной молодости и красоты?», «Огонь, любимая наша соблазнительница», «Дерзкая красотка, так держать!», «Я в восторге от вашей внешности, невероятная!», «Нельзя быть на свете красивой такой», «Идеальная женщина, эталон и голубая мечта всех мужчин», — прокомментировали они.

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