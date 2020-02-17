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    Шоу-биз

    Том Холланд признался, что одержим лайками в Instagram

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    Том Холланд признался, что одержим лайками в Instagram
    instagram.com/tomholland2013

    Актер Том Холланд, известный по роли Человека-паука, сознался в своей зависимости от Instagram

    Издание E! News 14 февраля побеседовало с Томом Холландом и его коллегой по мультику «Вперед» Крисом Праттом. Мультфильм рассказывает о приключениях двух братьев-эльфов, в чьем мире магию заменили технологии. 

    Поэтому интервьюер спросила у актеров, от какого изобретения они бы отказались в реальной жизни. Пратт назвал твиттер, а Холланд тут же ответил, что уже отказался от инстаграма.

    Несмотря на мировую популярность, он был почти одержим лайками и комментариями — и поэтому удалил приложение со своего телефона. 

    И это неожиданная сознательность от молодой звезды, ведь Холланд хочет больше сконцентрироваться на своем будущем

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    Том Холланд признался, что одержим лайками в Instagram
    Том Холланд признался, что одержим лайками в Instagram
    Том Холланд признался, что одержим лайками в Instagram
    Том Холланд признался, что одержим лайками в Instagram
    Том Холланд признался, что одержим лайками в Instagram
    Том Холланд признался, что одержим лайками в Instagram

    «У меня сейчас нет Unstagram. Мне нужно было просто отдохнуть от него. Он просто овладел моей жизнью, я стал одержим им. Постоянно проверял, сколько лайков я получил, что люди думают о моих фотографиях. Я больше думал о своем Instagram, чем о реальной жизни».


    знаменитости фотография актер технологии Instagram
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