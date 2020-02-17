Том Холланд признался, что одержим лайками в Instagram



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/tomholland2013

Актер Том Холланд, известный по роли Человека-паука, сознался в своей зависимости от Instagram

Издание E! News 14 февраля побеседовало с Томом Холландом и его коллегой по мультику «Вперед» Крисом Праттом. Мультфильм рассказывает о приключениях двух братьев-эльфов, в чьем мире магию заменили технологии.

Поэтому интервьюер спросила у актеров, от какого изобретения они бы отказались в реальной жизни. Пратт назвал твиттер, а Холланд тут же ответил, что уже отказался от инстаграма.

Несмотря на мировую популярность, он был почти одержим лайками и комментариями — и поэтому удалил приложение со своего телефона.

И это неожиданная сознательность от молодой звезды, ведь Холланд хочет больше сконцентрироваться на своем будущем

«У меня сейчас нет Unstagram. Мне нужно было просто отдохнуть от него. Он просто овладел моей жизнью, я стал одержим им. Постоянно проверял, сколько лайков я получил, что люди думают о моих фотографиях. Я больше думал о своем Instagram, чем о реальной жизни».