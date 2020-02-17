Титул «Мисс Германия» впервые достался самой возрастной участнице (фото)



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Конкурс красоты проводится с 1927 года instagram.com/leonievonhase/

Революцию в конкурсе красоты произвела 35-летняя директор магазина одежды

Конкурс «Мисс Германия» завершился неожиданным результатом: титул взяла самая возрастная участница. В субботу, 15 февраля, жюри назвали лучшую из 16 претенденток на корону: ею оказалась 35-летняя директор онлайн-магазина винтажной одежды Леони Шарлотте фон Хазе. Конкурс проходил в крупнейшем парке развлечений страны – Европа-парке. Соперницами Хазе стали девушки из других земель страны. Сама претендентка представляла северную часть страны Шлезвиг-Гольштейн.

Издание Tagesspiegel также приводит небольшую биографию Хазе. Живет победительница в Киле, воспитывает трехлетнего сына. Имеется муж. Своим девизом называет выражение «Характер приходит с жизненным опытом». К своим 35 успела пожить в Афинах, Лондоне, Милане, Кейптауне и Берлине. По личному мнению Леони, одежда не должна представлять индивидуальность женщины, именно поэтому на правах мисс она намерена отказаться от многочисленных дефиле.