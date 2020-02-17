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    Шоу-биз

    Титул «Мисс Германия» впервые достался самой возрастной участнице (фото)

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    <p>Конкурс красоты проводится с 1927 года</p> <div></div> - Титул «Мисс Германия» впервые достался самой возрастной участнице (фото)

    Конкурс красоты проводится с 1927 года

    instagram.com/leonievonhase/

    Революцию в конкурсе красоты произвела 35-летняя директор магазина одежды

    Конкурс «Мисс Германия» завершился неожиданным результатом: титул взяла самая возрастная участница. В субботу, 15 февраля, жюри назвали лучшую из 16 претенденток на корону: ею оказалась 35-летняя директор онлайн-магазина винтажной одежды Леони Шарлотте фон Хазе. Конкурс проходил в крупнейшем парке развлечений страны – Европа-парке. Соперницами Хазе стали девушки из других земель страны. Сама претендентка представляла северную часть страны Шлезвиг-Гольштейн.

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    Титул «Мисс Германия» впервые достался самой возрастной участнице (фото)
    Титул «Мисс Германия» впервые достался самой возрастной участнице (фото)
    Титул «Мисс Германия» впервые достался самой возрастной участнице (фото)
    Титул «Мисс Германия» впервые достался самой возрастной участнице (фото)
    Титул «Мисс Германия» впервые достался самой возрастной участнице (фото)
    Титул «Мисс Германия» впервые достался самой возрастной участнице (фото)
    Титул «Мисс Германия» впервые достался самой возрастной участнице (фото)
    Титул «Мисс Германия» впервые достался самой возрастной участнице (фото)
    Титул «Мисс Германия» впервые достался самой возрастной участнице (фото)
    Титул «Мисс Германия» впервые достался самой возрастной участнице (фото)
    Титул «Мисс Германия» впервые достался самой возрастной участнице (фото)
    Титул «Мисс Германия» впервые достался самой возрастной участнице (фото)
    Титул «Мисс Германия» впервые достался самой возрастной участнице (фото)
    instagram.com/leonievonhase/

    Издание Tagesspiegel также приводит небольшую биографию Хазе. Живет победительница в Киле, воспитывает трехлетнего сына. Имеется муж. Своим девизом называет выражение «Характер приходит с жизненным опытом». К своим 35 успела пожить в Афинах, Лондоне, Милане, Кейптауне и Берлине. По личному мнению Леони, одежда не должна представлять индивидуальность женщины, именно поэтому на правах мисс она намерена отказаться от многочисленных дефиле.

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