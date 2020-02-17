Тина Кунаки похвасталась сексуальной фигурой
Французская модель Тина Кунаки нежится на солнечных пляжах Бразилии
На днях Тина Кунаки опубликовала обнаженные снимки с отдыха, а теперь поделилась с подписчиками в Інстаграм откровенной фотографией в бикини. Модель в очередной раз продемонстрировала свою изысканную фигуру.
Тина Кунаки позирует на одном из пляжей Бразилии, облокотившись на пальму. Позади нее невероятная красота – безграничный океан.
Тина одета в черный купальник, который подчеркивает соблазнительные формы знаменитости. Ее волосы мокрые, уложенные назад.
Идеальный загар гармонично сочетается с образом модели. Особый шарм придает ее страстный взгляд.
Вместе с зажигательной Тиной отдыхает ее муж актер Венсан Кассель. Звездные супруги радуют поклонников жаркими кадрами.