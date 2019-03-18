Настя Каменских восхитила соцсети роскошными формами в сером облегающем луке



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Настя Каменских (NK) instagram.com/kamenskux

31-летняя Настя Каменских все чаще выкладывает снимки, на которых позирует в откровенных нарядах

Многие знаменитости обожают публиковать в соцсетях провокационные фото. К примеру, похвастаться пышными формами любит не только Анна Седокова и сестры Кардашьян, но и Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK.

Певица поделилась кадром, на котором позирует в сером total look. На ней водолазка и джинсы скинни. Такая одежда подчеркнула пышную грудь и тонкую талию знаменитости. Настя Каменских не накрашена, а на голове у нее высокий и небрежный пучок.

Настя Каменских, фото: instagram.com/kamenskux

Для Instagram-ленты украинской певицы это довольно скромный образ. Часто звезда позирует в нижнем белье, чулках или вообще без одежды.

Напомним, что в недавнем интервью Анатолию Анатоличу артистка призналась, что готова «запрыгнуть» на Тома Харди.