Парень из Швейцарии бросил все и уехал в Африку спасать животных



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instagram.com/dean.schneider

Швейцарец Дин Шнайдер в своем инстаграме часто выкладывает милые видео, где он играет с животными

Казалось бы, что тут необычного? То, что герои его постов — львы, гиены, обезьяны и питоны.

Когда-то Дин был бизнесменом и гнался за успехом и деньгами, пока однажды он не понял, что эта жизнь совсем не для него. В 2017 году он принял решение оставить перспективную работу, распродать все свое имущество и посвятить себя тому, чем был увлечен с детства, - дикой природе.

Дин рассказал об этом в одном из своих видео: «У меня было многое, но я чувствовал себя несчастным. Я занимался совсем не тем, что важно для меня. Я сказал себе: «Нужно что-то менять». С того самого момента я следую за своей мечтой - спасать животных и создавать для них дом, где они будут в безопасности».

Дин и раньше поддерживал различные организации по защите животных, но хотел сделать что-то большее. Он решил открыть заповедник в Африке, где диких зверей, пострадавших от рук браконьеров, выхаживали бы специалисты.

Родители и друзья Дина были шокированы его решением — они не представляли, что кто-то может отказаться от своего блестящего будущего в Швейцарии. «Они не понимали, что там я не был счастлив», — рассказывает Дин.

Многие люди из близкого окружения парня считали, что он совершает ошибку. «Они реагировали так, будто я безумец и не знаю, что творю. Поначалу мне было тяжело это воспринимать». Тем не менее Дин не отказался от своей идеи.

Дин назвал заповедник Hakuna Mipaka, что в переводе с языка племени суахили означает «без ограничений». Работа здесь основывается на 5 главных принципах: свобода, преданность, благодарность, братство и смелость.

Общая площадь заповедника — 400 га, часть территории отведена для животных, которые родились в неволе. Работа Hakuna Mipaka финансируется из личных средств Дина, в будущем он также планирует привлекать спонсоров. Кроме того, у заповедника есть свой онлайн-магазин, где можно купить вещи с логотипом Hakuna Mipaka.

Дин хочет, чтобы люди узнали больше о дикой природе, научились ценить ее красоту и любить ее. Ведь как говорит основатель заповедника, «мы защищаем лишь то, что любим».

Один из главных героев видео — лев Декстер. Сейчас сложно поверить, что этот активный крепкий лев весом более 80 кг когда-то был слабым детенышем, который не знал жизни вне клетки и страдал от множества паразитов. К счастью, Дин спас львенка от заводчиков и его выходили в заповеднике.

Джерело: boredpanda.com