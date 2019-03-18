Звезда фильма о Белоснежке празднует день рождения. Лили Коллинз исполняется 30!

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Лили Коллинз – англо-американская актриса и модель, дочь британского рок-исполнителя Фила Коллинза

Получила известность благодаря участию в съемках фильма «Белоснежка: Месть гномов». Сегодня Лили Коллинз считают одной и самых перспективных киноактрис Голливуда

Впервые Лили поучаствовала в съемках, когда ей исполнилось 2 года, появившись в многосерийном фильме «Проблемы роста», снятом телеканалом BBC. В 2008 году Коллинз сыграла эпизодическую роль школьницы Фиби в сериале «90210: Новое поколение». Эти сериалы полюбила американская публика.

В следующем году девушка снималась с Сандрой Буллок. Коллинз сыграла ее дочь в культовой картине «Невидимая сторона». Этот опыт был удачным – критики хвалили игру Лили.

Затем было 2 года затишья. Лили пробовалась на роли в картинах «Джуно», «Сумерки» и «Дети в порядке», но актрису не утвердили. Отказы, по признанию актрисы, сделали ее сильнее.

Удача улыбнулась Коллинз в 2010 году, когда Лили пригласили на съемки боевика под названием «Погоня».

В 2012 году была еще одна знаковая работа - главная роль в картине «Белоснежка. Месть гномов». Этот фильм назвали лучшим в кинематографической биографии актрисы. В том же году Лили Коллинз утвердили на главную роль фильма «Орудие смерти: Город костей». Этот фильм с фантастическим сюжетом ознаменовал новый этап ее карьеры. Зрители и кинокритики начали сравнивать Лили Коллинз с Дженнифер Лопес и Кристен Стюарт.

«С любовью, Рози» – еще одна картина с участием актрисы. В этой ленте Коллинз предстала в роли юной девушки, столкнувшейся со сложными жизненными обстоятельствами и быстро повзрослевшей.

Этот фильм – красивая история о всепобеждающей любви. Главная роль в фильме также досталась и британскому актеру Сэму Клафлину.