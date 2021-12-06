Жена Дорна объяснила, почему их дети записаны на ее фамилию

Супруги познакомились в школе – учились в одном классе

Иван Дорн презентовал видео трек «Теба нема сьогодні», где снялся вместе с супругой Анастасией. До этого долгие годы он не публиковал фотографии жены и детей – семилетней Василисы и шестилетнего Ивана. Впервые Дорн показал жену летом в Каннском кинофестивале – выставил в Instagram совместное фото с красной дорожки.

«У нас был договор, что личная жизнь не афишируется, – рассказала на днях Настя в интервью украинской редакции журнала Vouge. – Это очень тяжело, когда ты под прицелом. Мне не хотелось, чтобы меня воспринимали только как жену Ивана, ассоциировали с ним, – поэтому проще было оставаться в тени. В садике дети под моей фамилией – для всех я оставалась обычной мамой, а не женой Дорна. Так проще: меньше внимания, никаких ожиданий».

Иван и Настя на съемках для украинского глянца

Специализация Анастасии Новиковой – дизайн пространств, она автор интерьеров Дома культуры Masterskaya (творческое пространство для музыкантов в Киеве, которое открыл Иван), нескольких салонов красоты и кафе. Иван Дорн познакомился с будущей женой еще в школе – сначала они учились в разных классах, а после их объединили в один. Кроме того, будущие супруги жили напротив друг друга.