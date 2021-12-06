19-летний победитель «Голоса страны» женился на беременной девушке

Пышную свадьбу пара планирует устроить после рождения ребенка

19-летний победитель вокального шоу «Голос страны» Роман Сасанчин и его 23-летняя беременная избранница Иванна официально стали мужем и женой. Информация об этом появилась 3 декабря на страничке шоу в Инстаграме.

«На самом деле, все было спонтанно и неожиданно. Утром с любимой решили пойти подать документы в загс, думали, что придется ждать еще около месяца, но нас сразу обручили и мы даже не поняли, как это произошло. Оказалось, что если имеешь справку о беременности, то жениться можно через несколько минут. Вечером мы собрали родственников и друзей и символически отпраздновали наш новый статус. Обручальные кольца мы носим уже давно. А после рождения ребенка мечтаем сделать пышную свадьбу», – сообщается в подписи к публикации.

Ранее стало известно, как родители отреагировали на незапланированную беременность любимой Романа Сасанчина.

Молодые родители утверждают, что их будущий ребенок желанный, однако две полоски на тесте стали неожиданностью как для 23-летней для Иванны, так и для 19-летнего Романа Сасанчина. Девушка была уверена, что не забеременеет из-за нерегулярных критических дней и частых гормональных сбоев. Однако сложилось по-другому.