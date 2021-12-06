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    19-летний победитель «Голоса страны» женился на беременной девушке

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    Роман Сасанчин вместе с женой - 19-летний победитель «Голоса страны» женился на беременной девушке
    Роман Сасанчин вместе с женой
    instagram.com/sasanchyn_official/

    Пышную свадьбу пара планирует устроить после рождения ребенка

    19-летний победитель вокального шоу «Голос страны» Роман Сасанчин и его 23-летняя беременная избранница Иванна официально стали мужем и женой. Информация об этом появилась 3 декабря на страничке шоу в Инстаграме.

    «На самом деле, все было спонтанно и неожиданно. Утром с любимой решили пойти подать документы в загс, думали, что придется ждать еще около месяца, но нас сразу обручили и мы даже не поняли, как это произошло. Оказалось, что если имеешь справку о беременности, то жениться можно через несколько минут. Вечером мы собрали родственников и друзей и символически отпраздновали наш новый статус. Обручальные кольца мы носим уже давно. А после рождения ребенка мечтаем сделать пышную свадьбу», – сообщается в подписи к публикации.

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    19-летний победитель «Голоса страны» женился на беременной девушке
    19-летний победитель «Голоса страны» женился на беременной девушке
    19-летний победитель «Голоса страны» женился на беременной девушке
    19-летний победитель «Голоса страны» женился на беременной девушке
    instagram.com/sasanchyn_official/

    Ранее стало известно, как родители отреагировали на незапланированную беременность любимой Романа Сасанчина.

    Молодые родители утверждают, что их будущий ребенок желанный, однако две полоски на тесте стали неожиданностью как для 23-летней для Иванны, так и для 19-летнего Романа Сасанчина. Девушка была уверена, что не забеременеет из-за нерегулярных критических дней и частых гормональных сбоев. Однако сложилось по-другому.

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    Теги: знаменитости дети шоу-бизнес свадьба
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    19-летний победитель «Голоса страны» женился на беременной девушке