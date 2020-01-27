Названы самые знаковые украинские песни за последние 20 лет



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Девятая церемония премии Yuna состоится 24 марта 2020

Во внимание принимались песни украинских исполнителей, вышедших в период с 1 января 2000 по 31 октября 2019 года

Организаторы Национальной музыкальной премии Yuna объявили победителей спецпроекта «20 знаковых песен за 20 лет». Список композиций составленный по результатам оценки десяти экспертов.

Начальный лонг-лист с почти 80 треков был составлен оргкомитетом премии. Он был представлен экспертам, которые приняли участие в оценивании. В состав экспертной группы вошли: Игорь Кондратюк, Роман Давыдов, Дмитрий Феликсов, Татьяна Витязь, Николай Милиневський, Анна Свиридова, Оксана Гончарук, Павел Шилько, Серж Гагарин, Игорь Панаса.

Список из 20 знаковых песен за 20 лет выглядит так:

У підсумку визначено двадцятку переможців:

Скрябін та Ірина Білик – Мовчати (2003)

Тартак та Katya Chilly – Понад хмарами (2003)

Ірина Білик – Снег (2003)

Софія Ротару – Одна калина (2004)

Руслана – Дикі танці (2004)

Океан Ельзи - Без бою (2005)

Тіна Кароль – Выше облаков (2005)

Олександр Пономарьов – Я люблю тільки тебе (2006)

Бумбокс – Вахтерам (2007)

SERDUCHKA – Danzing (Lasha Tumbai) (2007)

Потап и Настя – На районе (2008)

Іван Дорн – Стыцамен (2010)

LOBODA – 40 градусов (2012)

The HARDKISS – Make-Up (2012)

Оля Полякова - Шлепки (2013)

ONUKA – Misto (2014)

Время и Стекло – Имя 505 (2015)

Джамала – 1944 (2016)

MONATIK – Кружит (2016)

KAZKA – Плакала (2018)

Девятая церемония премии YUNA состоится 24 марта 2020

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