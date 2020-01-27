Украинская пианистка получила «Грэмми»



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В Америке Надежда известна активным исполнением современной музыки

Во время своих концертов Надежда исполняет произведения за роялем, но играет также и на игрушечных фортепиано, клавесине и перкуссии

Украинская пианистка Надежда Шпаченко получила «Грэмми» в номинации «Лучший сборник классической музыки» за альбом The Poetry Of Places. С этой пластинкой Надежда также была заявлена в номинации «Продюсер года в классической музыке».

В альбом вошли произведения новые сольные и выполнены вместе с пианистом Филармонии Лос-Анджелесa Джоэн Пирсом Мартином и перкуссионист коллектива Los Angeles Percussion Quartet Ником Терри и Кори Хиллс).

Напомним, Надежда Шпаченко является профессором музыки в Калифорнийском государственном политехническом университете в Помоне. В Америке она известна активным исполнением современной музыки. На ее счету премьерные исполнения произведений Эллиотта Картера, Джорджа Крама, Тома Флаэрти, Юрия Ищенко, Яниса Ксенакиса и других.

Во время своих концертов Надежда исполняет произведения за роялем, но играет также и на игрушечных фортепиано, клавесине и перкуссии. Ее выступления сопровождаются декламацией, игрой на синтезаторе, а также мультимедийными материалами.

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