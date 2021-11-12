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    Не котики и зайчики. «Холостячка» Злата Огневич призналась, какие фото ей присылают фанаты

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    Певица Злата Огневич - Не котики и зайчики. «Холостячка» Злата Огневич призналась, какие фото ей присылают фанаты
    Певица Злата Огневич

    Как звезда реагирует на фото от поклонников

    Популярная украинская певица и героиня шоу «Холостячка-2» Злата Огневич в программе «Звездный путь» призналась, что время от времени получает обнаженные фото от поклонников.

    «Есть навязчивые поклонники, которые любят мне сбрасывать свои обнаженные фото. У нас есть рекламные запросы, то приходится проверять direct постоянно. Но я в принципе уже научилась распознавать, какое письмо не нужно открывать», – говорит Злата.

    Исполнительница обращает внимание на фразы, а также на очертания фото, чтобы понять, следует ли читать сообщения. Такие письма звезда сразу удаляет.

    «Там размытое фото и по очертаниям можно догадаться. Там очень странные надписи, фразы. И я понимаю, что точно это делал и писал неадекватный человек. Понимаю, что после этих фраз фото будет точно не котиков-заек. Поэтому я удаляю, просто сразу. Блокирую», – поделилась знаменитость.

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    Не котики и зайчики. «Холостячка» Злата Огневич призналась, какие фото ей присылают фанаты
    Не котики и зайчики. «Холостячка» Злата Огневич призналась, какие фото ей присылают фанаты
    Не котики и зайчики. «Холостячка» Злата Огневич призналась, какие фото ей присылают фанаты
    Не котики и зайчики. «Холостячка» Злата Огневич призналась, какие фото ей присылают фанаты
    Не котики и зайчики. «Холостячка» Злата Огневич призналась, какие фото ей присылают фанаты

    Кстати, Злата даже поняла, когда чаще всего ей отправляют подобные фото. Обычно это случается осенью или весной.

    «У психически нестабильных людей есть сезоны обострения. Это осень и весна. В принципе, где-то в такой сезон и начинается это все – какие-то стихи, какие-то фото, непонятные послания», – добавила певица.

    Ранее бывшая участница «Танцев со звездами» призналась в любви хореографу.

    «Решить участвовать в шоу "Танцы со звездами" было очень рискованным и трудным для меня решением, почти все меня отговаривали, зная, что я могу быть иногда несерьезной, что моя физическая подготовка не рассчитана на такие нагрузки. Почти все были уверены, что меня хватит на два-три эфира. Но мало кто знал, что танцы были моей большой мечтой, и согласившись на этот проект, я сделала первый и суперответственный, решительный шаг к своей цели. И начала готовиться», – написала артистка.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Не котики и зайчики. «Холостячка» Злата Огневич призналась, какие фото ей присылают фанаты