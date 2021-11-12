Не котики и зайчики. «Холостячка» Злата Огневич призналась, какие фото ей присылают фанаты

Как звезда реагирует на фото от поклонников

Популярная украинская певица и героиня шоу «Холостячка-2» Злата Огневич в программе «Звездный путь» призналась, что время от времени получает обнаженные фото от поклонников.

«Есть навязчивые поклонники, которые любят мне сбрасывать свои обнаженные фото. У нас есть рекламные запросы, то приходится проверять direct постоянно. Но я в принципе уже научилась распознавать, какое письмо не нужно открывать», – говорит Злата.

Исполнительница обращает внимание на фразы, а также на очертания фото, чтобы понять, следует ли читать сообщения. Такие письма звезда сразу удаляет.

«Там размытое фото и по очертаниям можно догадаться. Там очень странные надписи, фразы. И я понимаю, что точно это делал и писал неадекватный человек. Понимаю, что после этих фраз фото будет точно не котиков-заек. Поэтому я удаляю, просто сразу. Блокирую», – поделилась знаменитость.

Кстати, Злата даже поняла, когда чаще всего ей отправляют подобные фото. Обычно это случается осенью или весной.

«У психически нестабильных людей есть сезоны обострения. Это осень и весна. В принципе, где-то в такой сезон и начинается это все – какие-то стихи, какие-то фото, непонятные послания», – добавила певица.

Ранее бывшая участница «Танцев со звездами» призналась в любви хореографу.

«Решить участвовать в шоу "Танцы со звездами" было очень рискованным и трудным для меня решением, почти все меня отговаривали, зная, что я могу быть иногда несерьезной, что моя физическая подготовка не рассчитана на такие нагрузки. Почти все были уверены, что меня хватит на два-три эфира. Но мало кто знал, что танцы были моей большой мечтой, и согласившись на этот проект, я сделала первый и суперответственный, решительный шаг к своей цели. И начала готовиться», – написала артистка.