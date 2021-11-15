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    Не только танцами. Солистка группы Kazka призналась, как ей удалось похудеть на 20 килограммов

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    Певица Александра Зарицкая - Не только танцами. Солистка группы Kazka призналась, как ей удалось похудеть на 20 килограммов
    Певица Александра Зарицкая
    instagram.com/kazka.band/

    Программе была разработана, чтобы худеть быстро, но не вредить здоровью

    Солистка группы Kazka Александра Зарицкая в программе «Светская жизнь» призналась, что ей удалось похудеть на 20 килограммов с помощью физических нагрузок во время «Танцев со звездами» и за счет правильного питания.

    «Я бы не смогла, наверное, похудеть на 20 килограммов только физическими нагрузками… С лета начала понемногу себя ограничивать и делать физические нагрузки, кроме танцев. Это и плавание, и бег. Ограничивала я себя только во вредной пище. Я не ем сахара, мучного, я не ем жареного. Я ем овощи, фрукты, супы, рыбу», – сообщила 29-летняя Саша Зарицкая.

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    Не только танцами. Солистка группы Kazka призналась, как ей удалось похудеть на 20 килограммов
    Не только танцами. Солистка группы Kazka призналась, как ей удалось похудеть на 20 килограммов
    Не только танцами. Солистка группы Kazka призналась, как ей удалось похудеть на 20 килограммов
    Не только танцами. Солистка группы Kazka призналась, как ей удалось похудеть на 20 килограммов
    Не только танцами. Солистка группы Kazka призналась, как ей удалось похудеть на 20 килограммов
    Не только танцами. Солистка группы Kazka призналась, как ей удалось похудеть на 20 килограммов
    Не только танцами. Солистка группы Kazka призналась, как ей удалось похудеть на 20 килограммов

    Певица сказала, что была разработана программа, чтобы худеть быстро, но не вредить здоровью. Сделать это нужно было для результата в шоу «Танцы со звездами» и чтобы партнеру Юрию Мешкову было легче ее поднимать.

    Ранее бывшая участница «Танцев со звездами» призналась в любви хореографу.

    «Решить участвовать в шоу "Танцы со звездами" было очень рискованным и трудным для меня решением, почти все меня отговаривали, зная, что я могу быть иногда несерьезной, что моя физическая подготовка не рассчитана на такие нагрузки. Почти все были уверены, что меня хватит на два-три эфира. Но мало кто знал, что танцы были моей большой мечтой, и согласившись на этот проект, я сделала первый и суперответственный, решительный шаг к своей цели. И начала готовиться», – написала артистка.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Не только танцами. Солистка группы Kazka призналась, как ей удалось похудеть на 20 килограммов