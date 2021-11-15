Не только танцами. Солистка группы Kazka призналась, как ей удалось похудеть на 20 килограммов

Программе была разработана, чтобы худеть быстро, но не вредить здоровью

Солистка группы Kazka Александра Зарицкая в программе «Светская жизнь» призналась, что ей удалось похудеть на 20 килограммов с помощью физических нагрузок во время «Танцев со звездами» и за счет правильного питания.

«Я бы не смогла, наверное, похудеть на 20 килограммов только физическими нагрузками… С лета начала понемногу себя ограничивать и делать физические нагрузки, кроме танцев. Это и плавание, и бег. Ограничивала я себя только во вредной пище. Я не ем сахара, мучного, я не ем жареного. Я ем овощи, фрукты, супы, рыбу», – сообщила 29-летняя Саша Зарицкая.

Певица сказала, что была разработана программа, чтобы худеть быстро, но не вредить здоровью. Сделать это нужно было для результата в шоу «Танцы со звездами» и чтобы партнеру Юрию Мешкову было легче ее поднимать.

Ранее бывшая участница «Танцев со звездами» призналась в любви хореографу.

«Решить участвовать в шоу "Танцы со звездами" было очень рискованным и трудным для меня решением, почти все меня отговаривали, зная, что я могу быть иногда несерьезной, что моя физическая подготовка не рассчитана на такие нагрузки. Почти все были уверены, что меня хватит на два-три эфира. Но мало кто знал, что танцы были моей большой мечтой, и согласившись на этот проект, я сделала первый и суперответственный, решительный шаг к своей цели. И начала готовиться», – написала артистка.